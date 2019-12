Réforme des retraites : les opposants prêts à sacrifier Noël

Le Mans, France

Édouard Philippe a fait part ce mardi, troisième jour de mobilisation, de sa "détermination totale" à mener à bien la réforme des retraites. Malgré tout, dans l'espoir de calmer la colère, le Premier ministre reçoit les organisations syndicales à 13h30 ce mercredi, 14e jour de grève dans les transports.

La SNCF se veut rassurante à l'approche des fêtes de fin d'année : la compagnie assure qu'elle pourra transporter ce week-end tous les voyageurs déjà munis d'un billet TGV. Seules contraintes : des changements d'horaires et d'itinéraires à prévoir.

"Si tous les salariés faisaient bloc et manifestaient tous ensemble dans la rue, ça ferait un Noël vachement joyeux !" - Olivier Guixe, CGT © Radio France - Olivia Cohen

Les gens préfèrent passer les fêtes chez les grands-parents ou une baisse de 500 euros sur leur pension ? - Patrick, retraité

Quelques heures avant cette nouvelle réunion, la CGT reste sur ses positions et demande le retrait du projet. Julien Palleja, secrétaire du syndicat CGT des cheminots de la Sarthe, refuse qu'on fasse porter le chapeau aux cheminots : "Tout ira bien pour les fêtes si le gouvernement retire son projet !"

Beaucoup de Français redoutent de ne pas pouvoir passer les fêtes en famille, faute de train. Patrick, cheminot retraité affilié à la CGT, redoute une baisse de 100 voire 200 euros sur ses 1.200 euros de retraite, alors il s'adresse à tous ceux qui craignent que Noël soit gâché : "Noël, c'est tous les ans finalement... Les gens préfèrent passer les fêtes chez les grands-parents ou une baisse de 500 euros sur leur pension de retraite ?"

J'ai pas très envie de mourir au boulot ! - Jade, 11 ans

Olivier Guixe, cheminot et secrétaire général de l'Union fédérale des cadres et maîtrises de la CGT pour la Sarthe, en rajoute une couche : "Si tous les salariés faisaient bloc et manifestaient tous ensemble dans la rue, ça ferait un Noël vachement joyeux !"

Dans le cortège de ce mardi emmené par la CGT au Mans et qui a rassemblé 5.200 manifestants, de nombreux citoyens lambda sont sur la même ligne : pour Romain, enseignant, la balle est dans le camp du gouvernement. Pour les fêtes, Romain fera du covoiturage au lieu du train pour retrouver sa famille à Bordeaux.

Aurélien, ouvrier métallurgiste, est lui aussi prêt à faire une croix sur la trêve des confiseurs. Il est venu manifester avec sa collégienne de fille. Jade ne croit plus depuis longtemps au père Noël et encore moins en un avenir rose : "J'ai pas très envie de mourir au boulot !"