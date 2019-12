Réforme des retraites : les opposants sarthois galvanisés par la manifestation du 5 décembre

Environ 10 000 personnes dans les rues jeudi au Mans... Voilà qui n'était plus arrivé depuis près de dix ans. Et cela semble avoir galvanisé les grévistes, prêts à s'organiser pour la suite.

Le Mans, France

De mémoire de militant sarthois, on n'avait pas vu ça depuis des années. Jeudi, pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, environ 10 000 personnes ont battu le pavé au Mans. "Ça remonte le moral, assure Stéphane, ouvrier chez Renault, syndiqué à la CGT, ça fait du bien que les gens se mobilisent !"

Ce cortège du 5 décembre, beaucoup le comparent à ceux des derniers mouvements sociaux majeurs de 2010, 2003... Ou même 1995 ! Un peu exagéré car ces années-là, certaines manifestations mancelles avaient rassemblé plus de 15 ou 20 000 personnes. Mais c'est effectivement une première en dix ans. Ce qui motive beaucoup Aurélie Brasseur, déléguée syndicale CGT des MMA, le premier employeur privé de l'agglomération mancelle : "Pour faire tous les mouvements depuis longtemps, celui-là était exceptionnel ! D'ailleurs, contrairement à d'habitude, on était beaucoup de salariés des MMA. Ça redonne de l'espoir, de l'énergie... Et j'espère vraiment que ça va se poursuivre."

Les enseignants en grève reconductible à partir de mardi.

Portés par ce démarrage en fanfare, de nombreux opposants à la réforme espèrent voir ce mouvement durer. Certains s'y sont même préparés, à l'image de Cyril, agent EDF-RTE, en grève illimitée depuis jeudi : "On est prêt à faire des sacrifices. Comme la date est annoncée de longue date, on a prévu, on a fait ce qu'il fallait pour mettre quelques sous de côté, il y a les caisses de grève, des collègues non-grévistes qui nous aident... On est déterminé à ne rien lâcher !" Dès vendredi, les cheminots ont également voté reconduction de la grève jusqu'à lundi.

"On a prévu, on est déterminé" Copier

En tout cas, certains estiment possible de voir les rangs des contestataires gonfler dès ce mardi 10 décembre, à l'occasion du nouvel appel de l'intersyndicale. C'est le cas d'Hansi Brémond, professeur d'histoire-géo au Mans, responsable Force ouvrière éducation : "Il y avait pas mal de doute sur cette journée du 5 décembre mais au vu de la mobilisation, beaucoup de collègues qui étaient hésitants se disent que ça y est, il y a une vraie mobilisation et qu'il faut y aller."

Les enseignants sarthois mobilisés ont d'ailleurs décidé d'appeler à entrer massivement, dès mardi, dans un mouvement de grève reconductible. Lundi, une quinzaine d'assemblées générales de secteur seront ainsi organisées partout en Sarthe dans l'Education Nationale afin de structurer le mouvement et de définir des actions à mener. De nombreux débrayages, tractages ou temps d'information syndicale auront également lieu en début de semaine dans la fonction publique, chez les territoriaux et dans des entreprises où des salariés étaient déjà mobilisés jeudi : Renault, MMA, Yoplait, Claas, NTN...