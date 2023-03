Réforme des retraites : les perturbations attendues ce jeudi en Limousin

Les syndicats espèrent faire une démonstration de force ce jeudi, remobilisés par l'utilisation du 49-3 il y a une semaine par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites , le rejet des motions de censure ce lundi et l'interview d'Emmanuel Macron ce mercredi dans les journaux de 13 heures de TF1 et France 2. Depuis, des manifestations spontanées s'organisent pour continuer la lutte avant cette nouvelle grande journée, ce jeudi, à l'appel de l'intersyndicale . Des perturbations sont attendues en Haute-Vienne et en Corrèze. France Bleu Limousin fait le point.

D'abord, les salariés grévistes de Legrand et Enedis à Limoges ont voté, ce mercredi matin en assemblée générale, le maintien du piquet de grève installé au rond point de la Valoine au sud de la ville, "au moins jusqu'à vendredi", affirme Lionel Guy, le secrétaire CGT chez Legrand. La CGT haut-viennoise revendique le dégonflage des pneus des véhicules d'Enedis et annonce également des actions coups de poing ces jeudi et vendredi sans pour autant préciser la teneur de ces opérations.

Le piquet de grève installé à la Valoine devant les sites Enedis et Legrand à Limoges a été reconduit ce mercredi jusqu'à vendredi (photo du jeudi 16 mars). © Radio France - Bastien Thomas

Plusieurs manifestations en Limousin

L'intersyndicale reprend ses habitudes depuis le début de l'année. Une manifestation partira à 14 heures du carrefour Tourny à Limoges, en présence du patron et député PS Olivier Faure et Mathilde Panot, la cheffe des Insoumis à l'Assemblée nationale. Ils participeront ensuite à un meeting le soir à Rilhac-Rancon. Manifestation aussi prévue à Saint-Junien, place de la Bourse, à 17 heures 30.

En Corrèze, l'intersyndicale appelle au blocage des entrées de Tulle entre 6 heures et 10 heures, ce jeudi, avant de manifester dès 11 heures. Manifestations également prévues du côté de Brive et Ussel à 15 heures.

Grève dans les transports

L'impact de la grève se fera ressentir sur le réseau de transports en commun à Limoges. La STCL annonce des perturbations sur les lignes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 et Navette ( détail des perturbations sur stcl.fr ). Toutes les autres lignes devraient fonctionner normalement annonce le réseau limougeaud.

Du côté de la SCNF, il n'y aura, ce jeudi, seulement deux allers-retours Paris-Brive, un seul TER sur trois en moyenne et un TGV et Ouigo et demi sur trois.

Service dégradé dans l'enseignement

La mobilisation contre la réforme des retraites sera aussi suivies dans l'Éducation nationale. Si le SNES-FSU a appelé à poursuivre la lutte malgré le début des épreuves du bac ce lundi, il y aura des grévistes dans les cortèges ce jeudi en Limousin. Un enseignant sur deux ne travaillera pas dans le premier degré ce jeudi en Haute-Vienne selon le syndicat SNUIPP. Des collèges seront fermés également : les collèges Renoir, Limosin à Limoges ou encore le collège d'Aixe-sur-Vienne. En Corrèze, pas de données précises, ce mercredi soir, sur la mobilisation mais le mouvement sera suivi affirment les syndicats.