Réforme des retraites : les perturbations qui vous attendent ce mardi dans la Manche

Un record de mobilisation pourrait être battu dans la Manche demain selon les syndicats qui s'appuient sur des retours de terrain. Ils voient même pointer une guerre de tranchée car ils observent un certain roulement dans les manifestants, entre amis mais aussi au sein des couples, l'un fait grève cette fois-ci, l'autre ce sera la prochaine fois. Les femmes aussi se mobiliseraient plus car elle se disent perdantes dans cette réforme et puis les petites phrases d'Elisabeth Borne ("ce n'est plus négociable") et Gérald Darmanin ("le gauchisme paresse et bobo") ce week-end ont aussi mis de l'huile sur le feu.

À la SNCF

2 trains sur 10 en moyenne dans la région, comme le 19 janvier dernier. Seront impactés le Paris-Caen-Cherbourg et le Caen-Coutances. Globalement 21% des trains et cars réguliers circuleront sur les lignes normandes. La SNCF recommande une nouvelle fois de reporter les voyages. Le mouvement est prévu pour durer jusqu'à 6H du matin ce mercredi.

Air France

La compagnie qui est au départ de Caen va annuler un vol court et moyen-courrier sur dix. Les longs courriers ne sont pas affectés.

Les bus

- Le réseau SLAM de Saint-Lô : pas de grévistes. Il y a 10 jours seulement 2 ligne sur 3 circulaient.

- A Granville sur le réseau Néva : des bus de 7H à 10H le matin et de 13H30 à 16H00

- A Cap Cotentin dans le nord du département la mobilisation sera beaucoup plus forte avec 38 % de grévistes contre 10 % le 19 janvier.

Ne circuleront pas de la journée : lignes 2 / 4 / 6 et services Dominos

Circuleront normalement : lignes 1 / 3 / 5 et Cap Access

L'agence de Mobilité sera fermée le matin et ouvrira ses portes à 14h00

A noter : des perturbations sont toutefois à prévoir de 10h à 14h en raison de la manifestation.

- A Caen les bus et tram du réseau twisto seront perturbés. Les fiches horaires des lignes perturbées sont à retrouver sur twisto.fr depuis ce lien : https://www.twisto.fr/se-deplacer/actualites/mouvement-social-national-du-31-janvier-2023.html

- Quant au ramassage scolaire dans la Manche, ça dépend des secteurs et les entreprises qui assurent le service. Les parents sont de toute façon prévenus en amont.

Dans les établissements scolaires

Il devrait y avoir moins de grévistes que la dernière fois dans les écoles : 50% selon le 1er syndicat du primaire SNUIPP-FSU. C'était 70 % lors de la première mobilisation. Difficile de mobiliser une 2e fois selon des enseignants mais cela reste tout de même très suivi.

- Des établissements seront fermés comme à Sottevast, au RPI de Néhou/Saint-Jacques/Sainte-Colombe à celui de la Côte dans la Hague et à Blainville.

- A Saint-Lô là où le pourcentage de grévistes sera supérieur à 25 % comme à l'école Jules Ferry et de l'Yser un service minimum d'accueil sera organisé.

- A Cherbourg en Cotentin : 3 établissements sur 23 n'assureront pas de périscolaire en revanche la cantine sera fermée dans 19 d'entre eux.

- Certaines crèches seront également fermées, comme l'accueil du public dans les piscines.

Dans le second degré, dixit les syndicats ce sera encore très important, à la hauteur de la dernière fois, avec plus de 60 % de grévistes. Les lycéens appellent aussi à la mobilisation à travers leurs organisations mais plus sur Cherbourg qu'ailleurs.

A Flamanville

Pas de tractages ni de blocages à l'entrée de la centrale et de l'EPR mais les syndicats appellent à rejoindre le manifestants à Cherbourg à 10H30.

Les défilés

Comme la dernière fois six défilés sont prévus dans la Manche

- A 10h30 au départ des mairies de Saint-Lô, Cherbourg, Granville et Coutances.

- A 14h00 devant l'entreprise Gel Manche à Carentan.

- A 14h30 place de la mairie à Avranches.

A Cherbourg, le défilé partira de la place de la mairie à 10H30-Quai de Caligny-pont tournant- Quai de l'entrepôt-retour sur la gare- Bd Mendès-France-Bd Shumann- Gambetta- Tribunaux-Théâtre. Fin à 13H.