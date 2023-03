Réforme des retraites : les policiers municipaux, parents pauvres de la sécurité nationale

Les représentants syndicaux des policiers municipaux tentent de se faire entendre depuis le début de la contestation de la réforme des retraites. Et pour cause. Lorsqu'un policier national peut prétendre partir à la retraite avec 2000 euros nets, c'est moitié moins pour un policier municipal. "Dans la première version du texte de la réforme, les policiers municipaux étaient dans la catégorie "super-actifs", nous pouvions bénéficier du 1/5e comme nos homologues des forces de police et nos primes rentraient dans le calcul de nos retraites, mais dans la nouvelle version de décembre, nous ne sommes plus dans cette catégorie", dénonce Ludovic Durand, secrétaire général national de la délégation Force Ouvrière PM.

"Un manque de considération" qui dure depuis trop longtemps. "Au-delà des deux ans ferme que nous allons prendre" (sic). Les représentants des personnels attendent beaucoup de la prochaine commission consultative des polices municipales (CCPM) qui se réunira le 13 avril prochain au ministère de l'intérieur. Ce n'était plus arrivé depuis juillet 2019. S'il n'est pas visible de la population, des policiers municipaux rochelais ont lancé un mouvement de grève local de contestation contre cette réforme depuis le 19 janvier 2023. Avant l'automne, seuls deux policiers municipaux étaient syndiqués (CGT et CFDT) à La Rochelle. "Insuffisant pour peser dans des négociations". En octobre dernier, la donne a changé avec la création d'une antenne locale de Force Ouvrière Police Municipale. Une quinzaine d'agents rochelais y adhèrent.

Disparités entre collectivités

La Rochelle compte 45 policiers municipaux en tenue avec des spécificités locales. Contrairement à bon nombre de collègues ailleurs en France, ils ne bénéficient pas de l'IAT, l'indemnité administrative de technicité. Une prime qui peut gonfler leur rémunération mensuelle de 300 à 400 euros. "Les disparités entre les collectivités sont énormes. Concernant l'IAT, elle est un peu une reconnaissance de notre travail. Actuellement, cette prime ne rentre pas dans le calcul de nos retraites. Sans cette prise en compte, il peut y avoir un grand écart", déplore Ludovic Durand. L'autre point de désaccord concerne l'aménagement du temps de travail. Les policiers rochelais n'ont droit qu'à 4 RTT par an (pour la brigade de jour). ils en réclament 17 comme dans d'autres villes de France.

Exemple avec ce brigadier chef âgé de 60 ans. Hugues* touche 2.400 euros nets après 35 années dans la police municipale. Avant la réforme, Hugues aurait pu partir en avril 2025 avec une retraite de 1600 euros. Il ne se plaint pas, mais les spécificités rochelaises le pénalisent. Dans l'idéal, il faudrait doubler les effectifs à La Rochelle. Ils sont 45 actuellement en tenue, dont femmes, et sont armés depuis 2017. Leurs missions ont beaucoup évolué depuis quelques années, tout comme le profil des délinquants, de plus en plus jeunes et de moins en moins irrespectueux de l'uniforme.

* Le prénom a été modifié

La Rochelle : les policiers municipaux oubliés de la réforme des retraites © Radio France - Eric Le Bihan

Deux primes "rochelaises spécifiques"

Contacté ce lundi, l'adjoint au maire de La Rochelle en charge - notamment - des ressources humaines mutualisées et des finances, indique que des échanges "constructifs et collaboratifs" sont en cours avec les policiers municipaux. Thibault Guiraud précise "qu'une réorganisation des roulements de service est à l'étude". Le nombre de RTT pourrait aussi être revu à la hausse, à condition d'augmenter le temps de travail. Enfin, l'Indemnité Administrative de Technicité pourrait être versée à condition, là aussi, que les policiers municipaux renoncent à leurs deux primes spécifiques "rochelaises". La prime de succession technique (204 euros) et la prime temps de travail (262 euros). Ce qui équivaudrait peu ou proue à la même chose en terme de rémunération. Une réunion est programmée le 24 mai avec le directeur général des services de la ville de La Rochelle.