Réforme des retraites : les prévisions de grève secteur par secteur pour ce jeudi

Les syndicats appellent à une 11e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites ce jeudi. Entre 740.000 et 2 millions de manifestants sont descendus dans la rue pour la 10e journée de mobilisation. Seront-ils plus nombreux dans les cortèges au lendemain de l'échec de la réunion à Matignon entre les syndicats et l'exécutif ? Après cette entrevue, le leader de la CFDT Laurent Berger a appelé "un maximum de travailleuses et travailleurs à rejoindre les cortèges". Retrouvez toutes les prévisions sur France Bleu.

Dans les transports

Sur les rails

Le trafic sera en partie perturbé à la SNCF, a annoncé mardi la direction. Dans le détail : la SNCF prévoit 1 TER sur 2 en moyenne, 3 TGV INOUI et OUIGO sur 4, 1 Intercités de jour sur 4 et aucune circulation d'Intercités de nuit. Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi normales.

En Ile-de-France, le trafic sera quasi normal sur le RER B, 3 trains sur 4 circuleront sur le RER A. Seul le RER D restera très perturbé avec 40% des trains maintenus. Les lignes K et R du Transilien verront la moitié des trains circuler. Deux tiers du service habituel sera assuré sur les RER C et E et les lignes H, J, L et U. Enfin, les lignes N et P seront moins perturbées avec 3 trains sur 4 tandis que le service sera à peu près normal pour les trams T4, T11 et T13.

Le trafic sera "quasi normal" pour le métro et pour les bus à Paris.

Dans les transports urbains

Dans plusieurs villes, la circulation des métros, trams ou bus sera également touchée par des mouvements de grève. C'est le cas à Nice , par exemple, ou à Dijon.

Dans les airs

Plusieurs aéroports français seront perturbés. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes, en raison de la grève de contrôleurs aériens. L'aéroport parisien d'Orly, qui était jusqu'ici lui aussi visé par des demandes d'annulations de vols, n'est cette fois-ci pas concerné.

En dépit de ces mesures préventives, "des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir" ce jeudi, souligne la DGAC dans un communiqué.

Dans l'éducation

Dans les écoles primaires, le Snuipp, premier syndicat du secteur, prévoit autour de 20% d'enseignants en grève. Cette estimation est plus faible que celle de la précédente journée de mobilisation, le 28 mars, qui était de 30%. "On sent que ça devient de plus en plus compliqué de faire grève pour les collègues" car "les retraits de salaire commencent à peser", et entraînent "un sacrifice financier", a expliqué à l'AFP la secrétaire générale du Snuipp-FSU, Guislaine David.

Des blocages dans les universités

Des blocages sont annoncés dans plusieurs universités, comme à Nice.

Un dispositif de sécurité renforcé pour encadrer les manifs

Le dispositif des forces de l'ordre est, une fois de plus, renforcé. 11.500 policiers et gendarmes, dont 4.200 à Paris, seront mobilisés ce jeudi, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'est un peu moins que pour la dernière journée de mobilisation, lors de laquelle 13.000 policiers et gendarmes, dont 5.500 à Paris, avaient été mobilisés.

Dans le secteur de l'énergie

Dans le secteur de l'énergie, la CGT Mines Energie appelle à nouveau les professionnels à se mobiliser. Des baisses de production dans les centrales et des opérations "Robin des bois", avec l'électricité gratuite ou des coupures sur des bâtiments ciblés sont à nouveau attendues.

Dans les raffineries

Expéditions bloquées, production à l'arrêt, blocages.... Les raffineries du pays connaissent des difficultés liées au mouvement de grève, mais certaines ont repris la production. Le point complet dans cet article.

Les prévisions près de chez vous