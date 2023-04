Réforme des retraites : les raffineries reprennent petit à petit du service

Après plus d'un mois de mouvements de grève contre la réforme des retraites, les sept raffineries que compte la métropole ont désormais repris du service. Les salariés de la raffinerie TotalEnergies à Gonfreville-l'Orcher, la plus importante de France, ont voté la fin de la grève ce mardi.

Au plus fort de la mobilisation, et avant les premières réquisitions ordonnées par le gouvernement, aucun carburant ne sortait d'aucune des six raffineries conventionnelles de France vers les stations-service du pays. Malgré la levée des blocages, il faudra souvent du temps pour relancer les installations et la production. France Bleu fait le point sur la situation.

Amélioration dans les stations

Les stations-service d'Ile-de-France, très touchées par les pénuries de carburants, devraient connaître une "nette amélioration" cette semaine, a assuré lundi à l'AFP le syndicat des entreprises pétrolières (Ufip), selon qui des pompages de carburants vers la région parisienne ont débuté. "On démarre mal la semaine, mais je pense que ça va s'améliorer nettement dans le courant de cette semaine", a déclaré Olivier Gantois, président de l'Ufip.

Sur l'ensemble du territoire, la semaine passée, "on a commencé à 17% de stations en difficulté sur la France entière, et on a terminé à 9%", a rappelé M. Gantois, qui souligne que le chiffre de près de 11% constaté lundi "confirme la tendance d'amélioration", malgré une remontée due à l'absence de livraisons le samedi après-midi et le dimanche.

"En revanche, il y a un point dur, c'est le sans plomb en Ile-de-France", a souligné M. Gantois. Selon lui, sur le diesel, il n'y a "pas plus de problèmes qu'ailleurs. On est dans les 9, 10% (de stations en rupture), en revanche, en sans plomb, on est entre un tiers et la moitié de stations qui manquent de sans plomb". Une situation due, selon lui, aux frayeurs concernant le manque de kérosène dans les aéroports parisiens il y a une dizaine de jours et qui avaient poussé le gouvernement à procéder à des réquisitions à la raffinerie de Normandie de TotalEnergies.

"Ça s'appelle déshabiller Paul pour habiller Jean", a expliqué M. Gantois, selon qui "tous ces produits passent par le même pipeline pour aller en Ile-de-France" : "quand il y a eu ce souci sur les aéroports de Paris, les approvisionnements en carburéacteur sont passés devant les approvisionnements en sans-plomb", a-t-il indiqué. "Depuis, on a remis dans le pipeline du sans-plomb de manière à réapprovisionner les dépôts de la région parisienne, mais c'était encore tendu en fin de semaine dernière : Je pense que cette semaine, comme les pompages vont arriver, la situation va s'améliorer très nettement en Ile-de-France", a-t-il ajouté.

Le point dans les raffineries

Raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher (raffinerie de Normandie, Seine-Maritime)

Ce mardi 11 avril, il n'y a plus aucun gréviste à la raffinerie TotalEnergies à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), la seule qui restait complètement bloquée jusque-là. Les salariés ont voté la fin du mouvement en assemblée générale.

Les expéditions et les transferts vont redémarrer dans la journée, mais "la reprise de la production peut prendre quelques jours", précise la direction de TotalEnergies à France Bleu Normandie . La plateforme était en "arrêt froid" depuis le 21 mars et les unités vont redémarrer progressivement, une opération qui peut durer une à deux semaines.

La raffinerie TotalEnergies, la plus grande de France, représente 22 % des capacités de raffinage en France. C'était la dernière raffinerie française à maintenir le mouvement de grève contre la réforme des retraites, entamé le 7 mars dernier.

Raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique)

La grève contre la réforme des retraites, entamée le 7 mars à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique), a été suspendue vendredi dernier, jusqu'au vendredi suivant, le 13 avril . Les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation les 13 et 14 avril, à l'orée de la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de réforme des retraites et sur le référendum d'initiative partagée.

"C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Nous avons pris acte de l'entêtement du président et avons conclu que ce mouvement allait durer sur le temps long", a déclaré Fabien Privé Saint-Lanne, délégué syndical CGT (majoritaire), à la sortie d'une assemblée générale. "Nous allons être le cauchemar d'Emmanuel Macron, son chewing-gum et nous ne lâcherons rien. Ce n'est pas un échec, mais une pause pour reprendre dès la semaine prochaine", a-t-il assuré.

La raffinerie de Donges, à l'arrêt depuis plusieurs semaines pour des raisons techniques indépendantes de la grève, met environ huit jours à redémarrer. En une semaine, elle ne pourra donc pas reprendre son activité. Mais des livraisons de carburants pourront être effectuées, ont précisé les syndicats.

Raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime)

Du côté de la raffinerie Esso de Port-Jérôme-Gravenchon, près du Havre, l es salariés ont décidé jeudi dernier de reprendre le travail après 19 jours de grève, "par lassitude devant le manque d'écoute du gouvernement qui se fiche de la pénurie d'essence", a déclaré Germinal Lancelin, secrétaire général de la CGT.

Les expéditions de carburant ont repris. La production avait déjà repris le 4 avril malgré le mouvement de grève. La raffinerie avait été mise à l'arrêt le 25 mars dernier, faute de pétrole brut à raffiner en raison de la grève au terminal pétrolier du Havre contre la réforme des retraites.

Bioraffinerie TotalEnergies de la Mède (Bouches-du-Rhône)

Le blocage de la bioraffinerie de La Mède, près de Marseille, a également été levé vendredi. Et là encore, les syndicats affichent leur détermination à poursuivre des actions "sous une forme ou une autre", a expliqué à l'AFP Fabien Cros, délégué et porte-parole CGT du site de La Mède, qui fustige "un gouvernement jusqu'au-boutiste et radical".

La direction a souligné que la levée du mouvement social permet la "reprise des expéditions et le lancement du démarrage des installations de la bioraffinerie". Le raffinage est par ailleurs à l’arrêt pour des raisons indépendantes du mouvement de grève, pour des travaux de maintenance.

Raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

Lionel Arbiol, de la CGT Esso de Fos-sur-Mer, affirme que même si la grève reconductible a cessé mercredi dernier, les problèmes d'approvisionnement en pétrole brut demeurent. Du carburant sort, mais de manière très marginale et les expéditions sont encore perturbées, indique-t-il.

Depuis le début du mouvement, des expéditions sporadiques ont eu lieu à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer, permettant d'éviter un arrêt de la production pour cause de bacs pleins.

Raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône)

La raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) "tourne et ils livrent", a indiqué Eric Sellini, secrétaire fédéral de la CGT Chimie.

Raffinerie Petroineos de Lavera (Bouches-du-Rhône)

La raffinerie de Lavera, dans les Bouches-du-Rhône, seule raffinerie de la société Petroineos, a repris ses expéditions et pourrait redémarrer sa production.