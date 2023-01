Réforme des retraites : les représentants du parti macroniste assument le report de la retraite à 64 ans

Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, la référente du parti Renaissance persiste et signe. Reporter l'âge légal de départ à la retraite est la meilleure option pour équilibrer le système des retraites. "Nous avions trois options, affirmait Frédérique Lis ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon, au lendemain de la présentation du texte . Soit nous diminuions les pensions, soit nous augmentions les impôts et les cotisations patronales et salariales, ou alors nous décalions le départ à la retraite."

C'est donc la dernière option qui a été choisie par le gouvernement. Le report progressif, d'ici 2030, de l'âge de départ à 64 ans, avec la fin des régimes spéciaux et la hausse des pensions pour atteindre 1.200 euros.

Mobilisation nationale des syndicats le 19 janvier

Quelques heures à peine après le discours de la Première ministre, mardi soir, les huit principaux syndicats ont appelé les salariés à se mobiliser le jeudi 19 janvier partout en France. Dès mardi soir, un premier rassemblement au pied du Castillet à Perpignan a réuni plus de 200 personnes.