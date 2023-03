Réforme des retraites : des blocages à la circulation en Haute-Vienne et Corrèze

Les manifestants veulent faire perdurer la protestation contre la réforme des retraites. Les salariés de l'entreprise Legrand, mené par la CGT, bloque l'accès au site, rue Marcel-Deprez, près du boulevard de la Valoine. Ils ont installé des barrages filtrants ce mercredi pour ralentir la circulation, et empêcher l'accès à la plateforme logistique.

Une grève reconductible

Depuis ce mercredi matin, une cinquantaine de personnes, des syndicats CGT Legrand, mais aussi Enedis et Cheminot, sont positionnés. L'action dure toute la journée, et durera probablement le reste de la semaine également. "Il est possible que des salariés d'autres entreprises nous rejoigne" 'explique Olivier Ten, délégué syndical CGT Legrand.

Des barrages dès 3h du matin

L'intersyndicale la Corrèze organisait également un blocage de la zone d'activités de l'Aiguillon à Ussac. Les syndicats CGT, notamment cheminots, ont installé les premiers barrages à 3h, ce mercredi matin, pour empêcher les camions de circuler.