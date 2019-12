Réforme des retraites : "Les salariés de PSA Sochaux vont souffrir de cette réforme", estime la CGT

Sochaux, France

"Halte aux mensonges, non à la retraite à point". La contestation contre la réforme du gouvernement est partout. Dans le Pays de Montbéliard, les syndicats se sont mobilisés ce jeudi midi devant la portière Est de l'usine PSA, le fameux rond point de la piscine. Le tractage a provoqué un gros ralentissement de la sortie de l'autoroute jusqu'au rond-point.

Le tractage a provoqué un gros ralentissement de la sortie de l'autoroute jusqu'au rond-point. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Environ 80 représentants de l'Intersyndicale (CGT, FSU, FO, Solidaires et UNSA), accompagnés de quelques gilets jaunes, ont profité du changement de tournée des salariés Peugeot pour informer le plus grand nombre sur "les dangers" de la nouvelle réforme des retraites, dont les grandes lignes ont été dévoilées mercredi par Edouard Phillipe le Premier ministre.

Une réforme en contradiction avec la réalité de ce qui se passe chez Peugeot (la CGT)

Pour Damien Geoffroy, délégué CGT et salarié de PSA, en recherche et développement, cette réforme des retraites apparaît en contradiction avec "la réalité de ce qui se passe chez Peugeot". "Quand on voit les plans de départ anticipés qui sont mis en place chez PSA, et qu'on veut nous faire travailler plus longtemps, ça pose question", explique-t-il.

"Chez PSA on fait des plans pour partir à 57 ans, trois ans avant (...) régulièrement on nous relance pour quitter l'entreprise, on ne sait pas comment on va pouvoir continuer à travailler plus longtemps si on souhaite nous faire partir plus tôt", s'interroge le délégué syndical.

Des policiers étaient présents durant l'action syndicale. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Selon lui, les salariés de Peugeot vont souffrir peut-être plus que d'autres de cette réforme. "On voit surtout la retraite arriver comme un soulagement, pour pouvoir enfin se reposer et profiter de la vie, mais avec ce qu'on nous promet, une retraite à 1.000 euros... Que fait un retraité avec 1.000 euros de retraite ?"

2.500 intérimaires "concernés" par cette réforme

Les syndicats appellent les jeunes intérimaires à se mobiliser. "La moyenne d'âge chez PSA va automatiquement rajeunir avec le temps, les 2.500 intérimaires, là, ce ne sont que des jeunes ! Donc ils sont concernés. Tous les actifs à l'heure actuelle vont être concernés par cette retraite à points".

L'intersyndicale du pays de Montbéliard appelle à une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites mardi prochain, 17 décembre, 14h au départ de l'Axone.