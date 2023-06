Réforme des retraites : les services de Nîmes Métropole, dont les bus, s'adaptent à la grève ce mardi

Une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites est attendue ce mardi 6 juin 2023. L’Agglomération de Nîmes Métropole, ses délégataires et gestionnaires d’équipements communautaires font le point sur leurs services et horaires. Excepté quelques perturbations sur le réseau des transports en commun Tango et des vols annulés sur l’aéroport de Nîmes, l’intégralité des autres missions de service public seront maintenues dans leurs conditions habituelles.

Réseau Tango Bus :

-Les lignes T1, T2, T3, T4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 du réseau Tango circuleront en horaires « Samedi » ( Consulter ici tous les horaires selon les lignes).

-Les autres lignes circuleront comme habituellement jusqu’à l’heure de début de la manifestation (voir ci-après).

Attention, dès 13h30, une déviation est mise en place en raison de la manifestation prévue en centre-ville :

- Les lignes T1 et T3 effectueront leur terminus à l’arrêt « Musée de la Romanité » ; l’Ecusson ne sera pas desservi ;

- Les lignes T2, T4, L13, L16, L51, L52 et L61 n’effectueront pas les dessertes entre « Romanité » et « Gare Feuchères » ;

- L’arrêt de trambus « Jaurès » ne sera pas desservi ;

- Toutes les autres lignes sont reportées à l’arrêt « Gare Triaire ».

La boutique Tango (13 rue Régale, à Nîmes) sera fermée l’après-midi (consultables ici ).

Le standard Tango restera ouvert aux horaires habituels, soit de 7h30 à 18h non-stop (09 70 818 638).

Toutes les informations pratiques sur tangobus.fr et en temps réel sur Facebook .

Vélo Tango : aucune perturbation. L’espace Vélo Tango sera fermé comme chaque mardi (Voir les jours et horaires d’ouverture ici ).

Aéroport de Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne

Aéroport de Nîmes :

en raison de la grève des contrôleurs aériens, les vols suivants sont annulés mardi 6 juin : Nîmes <> Charleroi/Bruxelles, Nîmes <> Londres et Nîmes <> Marrakech.

Ryanair contacte les passagers concernés dans la journée du lundi 5 juin pour leur proposer des solutions. Plus d’infos sur les vols depuis l’aéroport Nîmes Grande Provence Méditerranée ici .

Stade nautique Nemausa :

aucune perturbation. L’établissement communautaire Nemausa sera ouvert aux horaires habituels (consultables ici ).

Salle de spectacles / Concerts à Nîmes : Paloma © Radio France - Tony Selliez

Scène de musiques actuelles (Smac) Paloma :

aucune perturbation. La scène de musiques actuelles Paloma de l’Agglo reste ouverte aux conditions habituelles (consultables ici ).

Collecte et traitement des déchets :

aucune perturbation. Le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Nîmes Métropole demeure inchangé (jours et heures de collecte ici ).

Déchèteries :

aucune perturbation. Les 15 déchèteries de Nîmes Métropole resteront ouvertes dans les conditions habituelles (consultables ici ).

Eau de Nîmes Métropole :

aucune perturbation, les permanences en mairies (La Calmette, Clarensac, Marguerittes et Saint-Gilles) sont maintenues aux conditions habituelles, tout comme l’accueil public du Carré de l’Eau, au centre-ville de Nîmes (consultables ici ). En cas d’urgence, les usagers peuvent joindre le numéro habituel du service consommateurs au 09 693 661 02.

Service public d’assainissement non collectif (Spanc) :

aucune perturbation. L’accueil téléphonique du Spanc est maintenu aux conditions habituelles au 04 66 02 55 95 (consultables ici ).

Nîmes Métropole Entreprises :

aucune perturbation, l’accueil téléphonique de la direction du développement économique de l’agglo est maintenu aux conditions habituelles au 04 66 02 55 40.

Pôle Habitat & logement de Nîmes Métropole :

aucune perturbation. Les permanences habituelles du pôle sont maintenues ainsi que l’accueil téléphonique au 04 66 02 54 14.

Hôtel communautaire :

aucune perturbation, les accueils de l’Hôtel communautaire de Nîmes Métropole qui reçoivent du public conservent leurs horaires habituels, soit : 8h-12h/13h30-17h30 pour le Colisée 2 (Spanc), et 8h-19h pour l’accueil du Colisée 3 (accueil général), sans oublier le standard téléphonique au 04 66 02 55 55.

Infos pratiques :

Retrouvez l’ensemble des démarches administratives de l’Agglo réalisables en ligne ici .