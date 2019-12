Réforme des retraites : les sièges sociaux de plusieurs banques à Bordeaux privés d'électricité

Pour la troisième fois à Bordeaux, des entreprises ont été privées de courant par la CGT Energie 33. Cette fois ce sont les sièges sociaux de plusieurs banques et celui de CDiscount qui ont été visés dans le secteur de la place Ravezies et des Bassins à Flot.

Le crédit lyonnais, la BNP et le Crédit Agricole notamment ont été visés

Bordeaux, France

Après la plate-forme logistique de Cestas, la zone commerciale de Bordeaux Lac, et celle de Mérignac Soleil, les électriciens de la CGT Energie 33 sont repassés à l'action ce mardi. Cette fois, ce sont les sièges sociaux de plusieurs banques et celui de CDiscount qui ont été la cible des grévistes à l'origine de ces coupures sauvages. La BNP, Le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole ainsi que le siège social de CDiscount ont été visés avec des conséquences diverses.

Chez CDiscount, par exemple, la coupure n'a pas excédé une heure entre 12h et 13h et n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l'entreprise "car à cette heure là, beaucoup de collaborateurs étaient en pause déjeuner" assure le service communication.

Au siège social de la BNP, place Ravezies, la coupure a en revanche été plus longue, entre 11h et 14h, et a empêché les collaborateurs de la banque de travailler.

"D'autres actions sont à prévoir dans les prochains jours si rien ne change" menace le syndicat dans un communiqué revendiquant ces coupures et diffusé ce mardi après midi.