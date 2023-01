Réforme des retraites : les syndicats annoncent une première journée de mobilisation le 19 janvier

Unis contre la réforme des retraites . La CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU et cinq organisations de jeunesse appellent à manifester le19 janvier contre le projet de réforme du système de retraites par répartition, dont la mesure phare est le recul progressif de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans en 2030. Cette première journée doit "donne(r) le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée", ont-ils précisé dans un communiqué commun, à l'issue d'une réunion à la Bourse du travail mardi soir.

"Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue", ont-ils à nouveau dénoncé. "Le système de retraites par répartition n'est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale", estiment-ils.

Unité syndicale inédite en 12 ans

L'intersyndicale se réunit depuis juin à intervalles réguliers, soucieuse d'afficher son unité face à cette réforme voulue par le président de la République. Cette unité est l'une des clés de la réussite des mobilisations, a relevé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dans une interview à l'AEF. Elle "constitue un élément de confiance pour les salariés" et "incite les salariés et les agents à se mobiliser massivement", a-t-il fait valoir.

Jusqu'à quand durera-t-elle ? Instruits par l'expérience, des responsables syndicaux soupçonnent les syndicats "réformistes", au premier rang desquels la CFDT, de vouloir assez vite s'extraire d'une mobilisation dans la rue avec laquelle ils sont peu à l'aise. Laurent Berger a voulu couper court à cette petite musique, dans Le Parisien : "Il faut que ce soit clair, même avec des mesures positives sur les carrières longues ou la pénibilité, on reste opposé à la réforme avec une mesure d'âge. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT", a-t-il martelé.

À gauche du spectre syndical, des responsables imaginent la mobilisation en deux temps, avec l'organisation de deux voire trois grandes journées de mobilisation avant les vacances de février, puis l'installation dans un mouvement "plus dur" début mars. Les syndicats se réuniront de nouveau le 19 janvier au soir pour décider de la suite du mouvement,