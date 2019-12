Réforme des retraites : les syndicats appellent à durcir le mouvement au Pays basque

Pays Basque, France

Une retraite à points dès 2025 pour les personnes nées après 1975, un âge pivot à 64 ans, la fin des régimes spéciaux... Le Premier ministre a dévoilé hier le contenu de la réforme des retraites. Des annonces qui n'ont pas du tout convaincu, c'est peu de le dire, les syndicats. "On sait pertinemment que tout le monde sera perdant" déclare Hervé Larrouquere, délégué départemental du syndicat Force Ouvrière. Il était l'invité de la rédaction de France Bleu Pays Basque ce jeudi 12 décembre :

Hervé Larrouquere, délégué Force Ouvirère 64 Copier

Hervé Larrouquere, le secrétaire départemental Force Ouvrière © Radio France - Andde Irosbehere

"Un passage en force" dénonce la CGT

"Je ne serai pas le salarié qui va sacrifier la condition sociale de ses enfants pour se sauver lui" réagit pour sa part Peio Dufau, délégué CGT cheminot.

Peio Dufau, délégué CGT Cheminots Copier

La CFDT rejoint le mouvement

Même la CFDT a décidé de rejoindre l'appel à manifester mardi 17 décembre. Tout comme le secrétaire national Laurent Bergé, Michel Larralde, responsable de la CFDT au Pays basque, estime que "la ligne rouge a été dépassée" concernant l'âge pivot à 64 ans. "Le gouvernement va apprendre à nous connaître. Quand on n'arrive pas à nos revendications, on est prêt à mettre toute la force et tous les gens dans la rue. "

Michel Larralde, responsable CFDT Pays basque Copier

Le Medef satisfait

Seul syndicat à se réjouir de la réforme, le Medef. Pour le responsable du syndicat des patrons au Pays basque et en Nouvelle-Aquitaine, Philippe Neys, "les mesures vont dans le bon sens, et répondent à une certaine recherche de justice sociale et d'équilibre financier" et d'ajouter que "les femmes sont être les grandes gagnantes ce projet."

Philippe Neys, responsable Medef Pays basque et Nouvelle-Aquitaine Copier

Ce jeudi, avant une prochaine grande manifestation le mardi 17 décembre, les syndicats ont décidé de poursuivre les mobilisations à Bayonne, en organisant une action devant le centre commercial BAB2.