Réforme des retraites : les syndicats de la SNCF appellent à poursuivre la grève reconductible

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF veulent inscrire leur mouvement dans la durée. Ils ont appelé ce vendredi à "maintenir la grève" entamée le 7 mars et "à agir massivement le 23 mars" pour s'opposer à la réforme des retraites. La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots invitent également les salariés du rail à "multiplier les actions et initiatives unitaires dès ce week-end dans tous les territoires" après le déclenchement du 49.3 décidé ce jeudi par le gouvernement , considéré comme "un énième bras d'honneur au mouvement social".

4% de salariés grévistes à la SNCF de vendredi

Ce vendredi, on comptait aux alentours de 4% de salariés grévistes à la SNCF, selon une source syndicale, avec une mobilisation atteignant 27% chez les conducteurs, 11% chez les contrôleurs et 8% chez les aiguilleurs. Deux tiers des TGV et la moitié des trains régionaux circulaient ce vendredi vendredi par rapport aux jours habituels, au onzième jour de la grève reconductible. Le trafic pour ce week-end n'a pas encore été précisé.

Selon l'Unsa-Ferroviaire, le mouvement de grève reste très important : "Le niveau de grévistes est encore fort par rapport à la durée du mouvement", a souligné Didier Mathis, son secrétaire général. "Le point d'orgue est attendu jeudi 23 mars, sauf si une motion de censure contre le gouvernement est adoptée ou si la réforme est retirée", a-t-il estimé.

Une nouvelle journée de manifestations ce jeudi

L'intersyndicale a déjà appelé à une neuvième journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars et à "des rassemblements locaux de proximité" ce weekend. Elle a dénoncé un passage "en force" et dit mesurer "avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie".

Différentes actions sont envisagées tout au long du week-end devant les préfectures et les permanences de députés un peu partout en France. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs eu pour consigne "d'assurer une surveillance renforcée des bâtiments et des lieux publics sensibles", selon une note de la Direction centrale de la sécurité publique que franceinfo a pu consulter. Il s'agit par exemple des préfectures, des mairies ou encore des hôpitaux, mais aussi "des locaux des parlementaires", dont la protection a aussi été renforcée.

Quelques heures après le recours au 49.3, des manifestations spontanées ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Ce vendredi, d'autres rassemblements se sont tenus ainsi que des barrages routiers ou des blocages dans les universités.