Réforme des retraites : les syndicats en Moselle s'attendent "à une grève très forte"

Moselle, France

Cela fait plusieurs semaines que la date du jeudi 5 décembre est marquée d'une croix sur le calendrier des organisations syndicales. Cette première journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites devrait donner une idée précise de l'ampleur de la contestation. Le gouvernement le sait, il était d'ailleurs réuni en séminaire dimanche à Matignon pour en préparer la riposte.

De nombreuses initiatives

"Nous ne sommes pas devins, mais on s'attend à une grève très forte et très suivie" confie Dimitri Norsa. Invité de France Bleu Lorraine ce lundi, le secrétaire général de la CGT de Moselle appelle l'ensemble des salariés du public comme du privé à se mettre en grève, "parce que cette réforme touche tout le monde."

Nous avons des appels de gens qui nous demandent comment faire grève, s'ils en ont le droit...

Du côté du syndicat Solidaire, la tendance est la même : "On a pas senti une volonté de mobilisation aussi forte depuis longtemps" confirme son représentant en Moselle Patrice Laurrin. Premier indicateur, celui venant de l'Education Nationale. Les syndicats d'enseignants annoncent pas moins de 200 écoles fermées jeudi en Moselle. A la SNCF, les usagers attendent fébrilement les prévisions de trafic. Cet appel à la gréve touchera également les services fiscaux, Pôle Emploi, les tribunaux et de nombreuses entreprises privées du département. Patrice Laurrin note "plein d'initiatives qui se développent", y compris chez des salariés qui n'ont pas forcément l'habitude de la grève. "Nous avons des appels de gens qui nous demandent comment faire grève, s'ils en ont le droit..." poursuit Dimitri Norsa pour qui la réussite de cette journée se mesurera autant par le nombre de manifestants dans les rues que par les arrêts de travail dans les entreprises et administrations.

Une grève qui pourrait durer ?

"Ce que propose le gouvernement, c'est l'universalité de la précarité. Tout le monde sera perdant avec cette réforme qu'on bénéficie d'un régime spécial ou un régime général" martèle le responsable CGT qui n'exclut pas une mobilisation qui se poursuivrait au delà du 5 décembre. "Ce sont les Français, les salariés qui font ce mouvement." En Moselle, le rassemblement intersyndical est prévu à partir de 14h devant la Gare SNCF.