Réforme des retraites : les syndicats veulent "augmenter la cadence" des mobilisations en Vaucluse

"On voit bien qu'en face, il s'entête, alors nous, on va s'entêter aussié, lance ce mercredi matin sur France Bleu Vaucluse le co-délégué du syndicat Solidaires dans le département, Thierry Juny, invité du 6-9. éOn va effectivement augmenter la cadence puisqu'ils comprennent que ça, ceux qui nous imposent ce rapport de force, ce qui impose de monter la cadence."

Il salue l'annonce de deux nouvelles dates de mobilisation par l'intersyndicale, les mardi 7 et samedi 11 février, et espère que ces deux journées seront suivies en Vaucluse.

"On veut une victoire par K.O.", poursuit Thierry Juny*. On est dans un match et les deux premiers rounds sont clairement pour les travailleurs et les travailleuses. Et donc on va continuer à marquer des points. Plus ils expliquent, plus la population est convaincue du contraire. On le voit, 70% des Français ne veulent pas de cette réforme."*