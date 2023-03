Réforme des retraites : les syndicats restent mobilisés dans l'Indre et le Cher après l'annonce du 49.3

La mesure emblématique du programme d'Emmanuel Macron n'aura même pas été votée par l'Assemblée nationale. La réforme des retraites pourrait être adoptée de force, avec l'usage du 49.3 (même si des motions de censure seront déposées). Le gouvernement en a décidé ce jeudi, faute de s'assurer une majorité suffisante chez les députés. L'annonce provoque une vague de colère chez les syndicalistes berrichons, mobilisés depuis des semaines contre cette réforme.

Rassemblement à 17h place Séraucourt à Bourges, 18h30 place de la république à Châteauroux

À Bourges, les militants CGT ont suivi en direct l'annonce du 49.3 sur les chaînes info. La réaction est claire, comme l'explique Sébastien Martineau, secrétaire de l'union départementale CGT du Cher : "la colère, énormément de colère. Par contre il y a une certaine justice je dirais, puisque les députés qui étaient indécis se sont manifestés pour être contre. Nous on met ça au crédit des mobilisations depuis deux mois, deux grèves depuis deux mois (...) C'est pas satisfaisant sur ce que Macron a fait, mais comme quoi le rapport de force a fonctionné et a fait pression sur les élus".

Les militants CGT du Cher ne comptent pas en rester là. Un appel au rassemblement est lancé à 17h place Séraucourt, à Bourges. L'occasion de définir les actions à mener, "ca risque de se durcir un peu ce soir" prévient Sébastien Martineau. Le secrétaire départemental de la CGT souligne que si le texte est passé, il peut très bien encore ne pas être appliqué.

Dans l'Indre les syndicalistes ne sont pas en reste, la CFDT, la CGT, l'UNSA-FSU et peut-être d'autres se rassembleront et appellent à les rejoindre à 18h30, place de la république à Châteauroux.

"La mobilisation a fait échouer la possibilité d'avoir une majorité sur cette réforme" explique Florent Garcia, secrétaire général de Force Ouvrière dans l'Indre. "Cela n'empêche pas que la mobilisation va continuer, on va tout faire pour gagner et on va gagner".