Réforme des retraites : "Les syndicats semblent maîtriser la situation", estime un historien poitevin

Après six journées nationales d'action contre la réforme des retraites, depuis mardi 7 mars l'intersyndicale maintient la pression en continue avec des mobilisations quotidiennes. Manifestations, blocages , limitations de la production électrique... Ce jeudi sur France Bleu, Guillaume Bourgeois, maître de conférence en Histoire contemporaine estime donc que "c'est un mouvement important, on le voit par sa durée et les mobilisations dans la rue". Quelques heures plus tôt, le Sénat a adopté l' article 7 de cette proposition de lo i, qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

"Difficile de faire des prévisions quand on est historien, ajoute-t-il. Mais on constate qu'il s'inscrit dans la tradition des mouvements longs à la Française". Guillaume Bourgeois fait notamment référence aux mouvements de 1920, 1936 ou encore 1968. "On voit le public, le privé, la jeunesse, aussi prendre part aux cortèges. Alors on a l'impression que la mobilisation peut s'affirmer dans les jours à venir".

Un "retour en force des syndicats" qui ne dit rien de l'issue du conflit

Pour Guillaume Bourgeois, les syndicats montrent un nouveau visage dans ce mouvement, après plusieurs années de discorde. "Après la mobilisation des gilets jaunes, où on a vu les syndicats et le gouvernement dépassés, on a l'impression que ce mouvement est syndicalement très maîtrisé avec un front large et uni. Avec une certaine modération, pas d'arrogance". Alors pour lui, l'issue du conflit est loin d'être prévisible. "Tout est ouvert encore. Pour résumer on est soit avant un affrontement, soit avant une tentative de conciliation".