Grève contre la réforme des retraites : des perturbations dans les transports en Indre-et-Loire

Ce mardi 31 janvier, des perturbations vont émailler la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites . Les plus visibles seront dans les transports sur l'agglomération de Tours et dans le reste du département d'Indre-et-Loire.

ⓘ Publicité

Chez Fil Bleu , le trafic ne sera normal que sur six lignes de bus sur 30. Sur la quasi-totalité des autres, les bus seront moins nombreux que d'habitude. Même chose sur la ligne de tramway où il y aura huit à dix minutes entre chaque rame, au lieu de six habituellement.

Dans le reste de l'Indre-et-Loire, il y aura des perturbations importantes aussi sur le réseau des cars Rémi qui s'occupent notamment du transport scolaire : quatre lignes sont suspendues. Dix sont moins bien desservies que d'habitude. Les treize autres fonctionnent normalement.

Très peu de TGV entre Tours et Paris

Ça s'annonce beaucoup plus compliqué pour les usagers de la SNCF avec seulement un quart du trafic TGV sur l'axe Atlantique. Concrètement, il n'y aura ce mardi qu'un seul TGV entre Tours et Paris à 6h42 et seulement deux dans l'autre sens, qui partiront de Paris à 16h31 et 18h31. Sur les autres lignes, aucun Intercités et seulement deux TER sur 10.

La manifestation contre la réforme des retraites partira à 10h, de la place de la Liberté à Tours. La préfecture d'Indre-et-Loire recommande d'éviter tout le centre-ville de Tours jusqu'en milieu d'après-midi.