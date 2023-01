Réforme des retraites : les transports fortement perturbés pour la journée de grève de mardi

La journée s'annonce "difficile voire très difficile" mardi dans les transports publics, en raison des mobilisations massives prévues contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, a indiqué dimanche le ministre des Transports Clément Beaune sur RTL. La circulation des trains sera "très fortement perturbée", en particulier pour les trains régionaux TER et Transilien, et sera "fortement perturbée" pour les TGV, a annoncé la SNCF.

La compagnie ferroviaire prévoit deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur quatre sur l'arc Atlantique, un sur deux sur le Sud-Est et deux sur cinq pour les Ouigo.

Pour les trains régionaux, elle prévoit deux TER sur 10 en moyenne, et en Ile-de-France un train sur trois sur les lignes A, B, H et U, ainsi qu'un train sur quatre sur la ligne K, et un train sur 10 pour les lignes C et D (en partie fermées), E, J, L, N, P et R, selon un communiqué.

La RATP prévoit elle aussi un trafic "très perturbé" ce mardi dans les transports parisiens. Seules les lignes de métro automatiques 1 et 14 circuleront normalement "avec risque de saturation".

"Donc toutes celles et ceux qui peuvent s'organiser pour faire du télétravail, pour reporter un déplacement, c'est mieux", a commenté le ministre des Transports.

Les départs en vacances gâchés ?

Outre la journée de mardi, la CGT n'a pas exclu des actions sur le transport ferroviaire pendant les vacances scolaires, qui commencent le week-end du 4 février pour la zone A. "On a le droit de faire grève" mais "gâcher les week-ends de départ ou de retour de vacances (...) ce n'est pas sérieux", a estimé Clément Beaune.