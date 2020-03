À l'appel de l'intersyndicale, une manifestation est organisée à 10h 49m et 3s, ce mardi 3 mars à Reims devant la sous-préfecture. Trois jours après l'annonce d'Édouard Philippe devant l'Assemblée Nationale et son usage de l'article 49-3 de la constitution en faveur de la réforme des retraites.

Réforme des retraites : manifestation à Reims à 10h49 et 3 secondes, en référence à l'article 49-3

Ils ont le 49-3 en travers de la gorge. Trois jours après l'annonce de son usage par Édouard Philippe en faveur de la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action nationale. Mobilisation également à Reims dès 10 heures, 49 minutes et 3 secondes : horaire on ne peut plus précis, en référence au nom de l'article de la constitution.

Suivez notre direct

Selon un comptage réalisé par notre journaliste présente dans le cortège, environ 130 personnes, dont des gilets jaunes, ont répondu à l'appel devant la sous-préfecture. Mobilisation stable dans la cité des sacres par rapport au rassemblement organisé à la dernière minute dimanche.