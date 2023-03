Réforme des retraites : encore plusieurs milliers de manifestants à Saint-Étienne, Roanne et au Puy-en-Velay

Pour la huitième journée d'action contre la réforme des retraites, l'intersyndicale avait choisi un nouveau parcours pour la manifestation prévue à Saint-Étienne ce mercredi matin. Le rendez-vous était fixé à 10h30 devant la gare Châteaucreux, et le cortège a pris la direction non pas du centre-ville mais du Technopôle et du stade Geoffroy-Guichard. Selon la préfecture de la Loire, 3.750 personnes ont participé à la manifestation, contre 15.000 pour les syndicats.

Pause devant le siège Medef pour le cortège stéphanois

La volonté des syndicats avec cet itinéraire différent, était de passer devant les locaux du Medef (rue de l'informatique), afin d'envoyer un message au patronat. "Le Medef aujourd'hui soutient cette loi, alors que nous ce qu'on veut aujourd'hui, ce sont des augmentations de salaires, que les cotisations sociales soient toutes réglées de manière à financer nos retraites", commente Mireille Carrot, la secrétaire générale de la CGT dans la Loire. "Le Medef est sans cesse en train de demander des baisses de cotisations ou des exonérations de cotisations, et quand on exonère les cotisations, c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans les caisses pour financer les retraites", acquiesce Laurent Picoto, secrétaire régional de la CFDT Auvergne-Rhône-Alpes.

Des oeufs ont été lancés sur la façade de l'organisation patronale, puis l'atmosphère s'est tendue, en raison d'un jet de pavé.

À Roanne, la Nationale 7 bloquée

Alors qu'à l'Assemblée, la commission mixte paritaire devait se réunir ce mercredi avec la lourde charge de trouver un compromis sur le projet de loi, plusieurs milliers de personnes ont répondu au rendez-vous de l'intersyndicale dans la Loire, à Saint-Étienne mais aussi à Roanne, où le rendez-vous était fixé à 10 heures au départ de l'hôpital, direction la rocade, afin de bloquer la circulation sur la RN7. Une déviation avait d'ailleurs été mise en place mercredi matin. D'après les comptes de la préfecture de la Loire, 3.000 manifestants étaient présents à Roanne. Ils étaient 6.000 selon les syndicats.

Une manifestation était aussi organisée mercredi matin au Puy-en-Velay, à l'initiative de l'intersyndicale Haute-Loire. Selon la préfecture du département, 2.700 personnes ont participé au rassemblement, organisé comme traditionnellement place Cadelade.