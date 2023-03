Réforme des retraites : manifestations et opérations escargot pour ce mardi noir dans les deux Charentes

Un mardi noir en perspective. Les organisations syndicales organisent ce mardi 7 mars une sixième journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, au sortir des vacances scolaires. Une nouvelle mobilisation nationale au moment où le Sénat débat du projet du gouvernement. Les opposants à la réforme souhaitent muscler le bras de fer et menacent d'une France à l'arrêt s'ils ne sont pas entendus. Le fonctionnement dans les transports, l'Education nationale et les services publics devrait être fortement impacté. La perspective d'un blocus du pays n'est pas encore à l'ordre du jour, mais un début de pénurie de carburant pourrait être envisagé d'ici la fin de semaine, si le mouvement devait s'inscrire dans la durée.

ⓘ Publicité

Sept rassemblements sont prévus dans les deux Charentes et le mouvement doit se prolonger le lendemain mercredi 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. En Charente-Maritime, quatre manifestations sont programmées mardi. A Saintes à 10h30 devant le Palais de justice, à Rochefort à 10h30 sur la place Colbert, à Royan à 10h30 sur la place Charles-de-Gaulle. A à La Rochelle, le rendez-vous est fixé à 14h30 sur le parvis de la gare. Il sera suivi à 17h d’un rassemblement organisé par la coordination féministe rochelaise, quai du Carénage.

À lire aussi Réforme des retraites : moins de manifestants dans nos deux Charentes

Opérations escargot en Charente

Deux points de rassemblements sont prévus en Charente. A Angoulême, à 11h, sur le parvis de la Gare et à Cognac à 16h Place François Ier. Le départ du cortège cognaçais est programmé à 17h30. Par ailleurs, des blocages et des opérations escargot sont annoncés sur les routes nationales, des piquets de grève dans les entreprises, et des actions "coup de poing" dans les zones économiques.

Dès 6h30, une action est prévue depuis Exideuil jusqu'à Roumazières (entreprise Terréal). A La Tourche d'Anais sur la RN 10 (blocage ?) puis à Nersac, et de Lafarge à La Couronne. Une opération coup de poing est annoncée "dans une zone économique". Rassemblement dans la zone industrielle 3 (sortie Angoulême) puis en cortège jusqu'à la gare.

Les Gilets Jaunes seront aussi dans l'action à partir de 7h sur le parking Géant Casino à Champniers. Un rassemblement du secteur santé-social (en blouses) aura lieu à 9h30 devant l'ARS, pour l'Education Nationale à 10h devant Cité administrative, et pour les fonctionnaires CAF et CPAM, à 10h30 devant le siège de la Sécurité Sociale à Angoulême.