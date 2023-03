Réforme des retraites : "Marcher sur cette mobilisation est un danger démocratique majeur" pour Cécile Duflot

Ministre verte sous François Hollande, Cécile Duflot a quitté la scène politique en 2018 pour prendre la direction de l'ONG Oxfam France. Invitée de France Bleu Gironde pour évoquer le premier Trailwalker girondin qui aura lieu les 13 et 14 mai au départ de Hostens, l'ancienne élue a expliqué que le combat d'Oxfam contre les inégalités rejoignait celui que mènent en ce moment ceux qui contestent dans la rue le projet de réforme des retraites.

ⓘ Publicité

"C'est une réforme injuste socialement" dit celle dont l'organisation soutient l'intersyndicale. "Les 12 milliards d'euros dont on parle et qu'il faudrait financer sur la réforme des retraites, représentent 2% de la fortune des 42 milliardaires français. On peut redistribuer mieux."

"Il y a quelque chose de très profond dans ce pays, souligne Cécile Duflot, et marcher sur cette mobilisation et sur ce sentiment, c'est vraiment un danger démocratique majeur."

Revoir l'interview de Cécile Duflot

loading