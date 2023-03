Réforme des retraites : mobilisation de la CGT Energie devant un site d'Enedis à Ormes

C'est un secteur qui prolonge et durcit la mobilisation contre la réforme des retraites, au-delà des manifestations de ce mardi 7 mars : l'énergie. Des mouvements de grève ont lieu un peu partout, sur tous les sites d'EDF ou d'Enedis, sa filiale qui fournit l'électricité aux usagers, particuliers, entreprises, ou collectivités. Dans le Loiret les syndicats ont choisi de ne pas perturber le service au public, pour le moment, sans aller donc jusqu'à des coupures ciblées.

Mais la mobilisation est réelle, indique la CGT Energie, qui ce mercredi 8 mars, a appelé à un rassemblement devant un des sites loirétains touchés par un mouvement de grève : l'agence régionale de conduite des réseaux d'Enedis, un endroit où travaillent une trentaine d'agents, jour et nuit. C'est ici que sont gérés les accès au réseau de tous les usagers, c'est là qu'on ferme ou qu'on ouvre les vannes, pour simplifier. Autant dire que ce site ne peut pas être mis à l'arrêt, les agents en grève sont donc systématiquement réquisitionnés. La CGT y revendique pourtant 50% de grévistes.

Les salariés de l'énergie défendent leur régime de retraite

Une vingtaine d'agents d'Enedis est donc venue les soutenir, ce mercredi après-midi, pour faire entendre leur voix contre la réforme des retraites, et la suppression annoncée du régime spécial des agents d'EDF. "Ici les agents travaillent en 3/8" explique Bruno Garnier, délégué syndical CGT et agent opérationnel d'Enedis. "Il faut que le réseau fonctionne et nous notre but n'est pas de couper les usagers, pour l'instant".

Mais il reconnaît que les salariés du secteur de l'énergie sont très mobilisés et que, dans d'autres départements, des coupures ciblées ont déjà eu lieu. "Ici ça n'est pas notre choix, après si on n'est pas entendus, on en discutera avec nos syndicats et avec les agents" dit Bruno Garnier. "Ce qui est sûr, c'est qu'on défend notre régime. On travaille de jour comme de nuit pour assurer le service au public, on a des astreintes, monte en haut des poteaux, quand il pleut, quand il neige, chacun peut comprendre que faire ça à 64 ans, ça n'est pas possible".