Réforme des retraites : 28.000 manifestants à Caen selon la CGT

Comment seront-ils à dénoncer le projet de réforme des retraites du gouvernement ? Les nombres de manifestants seront scrutés et analysés ce mardi, deuxième jour d’appels à la mobilisation des syndicats de salariés, unanimement opposés à la retraite à partir de 64 ans, sauf situations particulières. Les points de repère pour évaluer la mobilisation seront les chiffres du 19 janvier, lors de la première journée d’action. Ce jour-là, la manifestation caennaise avait rassemblé 25.000 personnes selon la CGT, 17.600 selon la préfecture du Calvados. Mais aussi d'importants cortèges dans d'autres villes plus petites (tous les chiffres dans le Calvados et l’Orne en bas).

La manifestation s'est élancée en fin de matinée dans le centre-ville de Caen. Selon une première estimation d'Allan Bertu, secrétaire départemental de la CGT "il y a 28.000 manifestants, c'est plus fort que le 19 janvier". Toujours selon la CGT, l'opposition à cette réforme des retraites a rassemblé 2.700 personnes à Lisieux. Les chiffres officiels de la préfecture du Calvados n'ont pas encore été communiqués.

La CGT estime que les manifestants sont plus nombreux à Caen que le 19 janvier © Radio France - Elodie Touchais

Lieux de manifestations et chiffres du 19 janvier

CALVADOS /

Lisieux : 10h Place François Mitterrand (1.700 manifestants le 19/01)

Caen : 10h30 Place Saint Pierre (17.000 manifestants - Préfecture / 25.000 - CGT le 19/01)

Bayeux : 17h Place Saint-Patrice (900 manifestants le 19/01)

Vire 17h30 : Porte-horloge (900 manifestants le 19/01)

ORNE /

Alençon : 10h30 Place Foch (2.700 manifestants le 19/01)

Argentan : 11h Rond-point des Trois Croix (1.800 manifestants le 19/01)

L’Aigle : 17h Place de la Poste (600 manifestants le 19/01)

Flers : 17h Place du Général de Gaulle (2.600 manifestants le 19/01)

Mortagne-au-Perche : Place de la mairie (900 manifestants le 19/01)