Réforme des retraites : mobilisation en nette baisse à Toulouse et dans la région

Toulouse - France

A Toulouse, et selon la préfecture ou les syndicats, ils n'étaient que de douze à soixante mille à défiler sur les boulevards ce mardi. Loin des trente à cent mille revendiqués lors de la premiére journée de manifestation, le 5 décembre dernier. Des chiffres en baisse partout. de 3 à 5 mille dans le défilé albigeois, mille à quatre mille à Montauban, un millier pour Figeac et Cahors. Au niveau national, la CGT évoque 885 mille personnes dans les défilés, mais le ministère de l'Intérieur n'en voit que 339 mille. Une désaffection qui correspond aux taux de grévistes donnés à la mi journée par les principales corporations. Un quart des cheminots en gréve hier mais seulement 16% des enseignants et 6% au total de la fonction publique contre 21% il y a 5 jours.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit présenter la réforme à la mi journée et intervenir dans le 20 heures de TF1. La CGT et FO ont déjà annoncé qu'elles voulaient organiser une nouvelle journée de mobilisation jeudi.

Revivez le défilé toulousain en images

des messages explicites © Radio France - Pierre Viaud

Une foule, tout de même, conséquente © Radio France - Pierre Viaud

Interdite de manifestation par la justice, Odile Morin était quand même présente © Radio France - Pierre Viaud