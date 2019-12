Réforme des retraites : mobilisation en recul au Mans

Le Mans, France

A la veille des annonces du premier ministre sur la réforme des retraites, une manifestation interprofessionnelle et intersyndicale s'est tenue au Mans ce mardi après-midi. Le défilé était moins fourni que jeudi dernier. Selon la CGT, ils étaient 8.000 à battre le pavé contre 18.000 la semaine dernière. De son côté, la préfecture annonce 3.400 manifestants pour ce mardi.

Une participation en recul, mais de nouveaux corps de métier dans le défilé

Une mobilisation en berne, mais dans le cortège on entend bien inscrire le mouvement dans la durée. Le secrétaire général de la CGT Sarthe, Didier Jousse, en veut pour preuve le ralliement de nouveaux manifestants, "les internes sont mobilisés à partir d'aujourd'hui en grève reconductible, les salariés d'Orange, La Poste à partir de demain", se félicite le syndicaliste.

On va se battre jusqu'au retrait de ce texte, affirme un ouvrier de chez Yoplait

Les salariés du géant de l'agroalimentaire se sont organisés pour faire durer le mouvement. "_On fait grève 2-3 heures par jour, cela suffit à mettre un sacré bazar dans l'usine_. On peut continuer des mois et des mois comme ça, au moins jusqu'aux fêtes", avertit un ouvrier du géant américain de l'agroalimentaire.

Même stratégie du côté des enseignants. "On va organiser des roulements dans les établissements, pour pas que ce soient toujours les mêmes collègues en grève. On est déterminé", assure cette documentaliste du lycée Montesquieu au Mans.

Ce mardi, 30% des enseignants en collège et lycée étaient grévistes dans la Sarthe, contre 70% la semaine dernière, selon le SNES 72.