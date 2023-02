Réforme des retraites : moins de manifestants dans nos deux Charentes

Il y avait un peu moins de monde dans les rues aujourd'hui contre la réforme des retraites. Dans nos deux Charentes, comme au niveau national, les vacances scolaires peuvent expliquer ce ralentissement de la mobilisation. Ils étaient 3400 à Angoulême cet après-midi selon la police, 6000 selon les syndicats. 1300 à Rochefort ce matin, 1600 à Saintes, 2250 à La Rochelle selon la Préfecture de la Charente-Maritime, une centaine à Cognac selon la police, deux à trois fois plus selon les syndicats (3500 à Saintes, 2200 à Rochefort). On est loin en tout cas des cortèges de 12 000 manifestants à Angoulême ou à La Rochelle.

Le cortège à Rochefort © Radio France - Joséphine ORTUNO

Des incidents à Angoulême

Des incidents ont éclaté vers 16h30 ce jeudi, en marge de la manifestation à Angoulême. Alors que la manifestation se dispersait sur l'esplanade de la gare, des tensions sont nées après que les policiers ont interpellé deux très jeunes manifestants, pour une histoire de graffiti ou de collage d'affiches sur un abribus. Aux cris de "Libérez nos camarades", une cinquantaine de manifestants ont fait face aux policiers qui leur interdisaient l'entrée de la gare. Le ton est monté très vite, une altercation s'est produite après un échange d'insultes. Deux manifestants, un père et son fils, ont été maintenus au sol et portés par les policiers dans les cars de police, alors qu'un jet de gaz lacrymogène tenait à distance les plus vindicatifs. Une quarantaine de jeunes gens se sont ensuite retrouvés devant les grilles du commissariat d'Angoulême, pour demander la libération des quatre personnes interpellées.