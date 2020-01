Réforme des retraites : mouvement de grève de la CGT sur un site d'Enedis à Dijon

Dijon, France

Il ne devrait pas y avoir de coupures d'électricité en Côte-d'Or, mais la CGT Energie 21, rejointe par une intersyndicale, organise ce jeudi matin une opération de blocage sur le site d'exploitation d'Enedis à Dijon. A la veille d'une septième journée de lutte interprofessionnelle.

Ce site, situé Boulevard Kennedy, est un site où travaillent des techniciens de maintenance qui interviennent pour réparer des pannes chez les clients, _"les hommes en bleu que vous voyez grimper aux poteaux", schématise David Claves, de la CGT Energie 21. Les véhicules sont bloqués à l'intérieur du site pour le moment et personne ne peut en sortir. "On filtre les éventuels départs, par contre on laisse les interventions se faire pour des dépannages urgents." _

Si ce blocage ne devrait pas entraîner de coupures d'électricité, comme il y en a eu en Isère et en région parisienne ces jours-ci, "en tant que CGT, on soutient ces coupures", précise David Claves.

On est toujours dans l'action pour faire retirer le projet du gouvernement

Une action à nouveau symbolique, dans un contexte d'essoufflement de la grève contre la réforme des retraites, mais David Claves refuse de parler de la fin du mouvement. "Je ne crois pas, on entre dans le 50e jour, c'est vrai que la mobilisation baisse dans les transports, mais nous on prend le relais, et puis on est toujours dans l'action pour faire _retirer le projet du gouvernement._"