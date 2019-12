Réforme des retraites : "On ne va pas lâcher durant Noël"

Pays Basque, France

Au lendemain de la démission du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, et à la veille de nouvelles négociations avec le gouvernement, les syndicats durcissent le ton. Alors qu'une action surprise était organisée pour bloquer le réseau de transport Chronoplus, les opposants à la réforme des retraites espèrent réunir encore plusieurs milliers de personnes dans la rue et envisagent de nouvelles actions les prochains jours.

"Nous n'avons pas choisi le calendrier, c'est le gouvernement qui a choisi de mettre en place cette réforme et de commencer en décembre", indiquait ce matin sur notre antenne Samathan Hourquescos. La secrétaire générale de l'union locale CGT au Pays basque était l'invitée de la rédaction de France Bleu Pays Basque ce mardi 17 décembre. "On décide de semaine en semaine les actions que l'on mène. On verra à la fin de la semaine comment on fera la semaine prochaine."

"C'est un gros sacrifice de ne pas être payé, on va passer un Noël particulier." ... "On se bat pour nos retraites, à tous. Ce n'est pas une grève de privilégiés. On se bat pour nos enfants, pour le futur et quand ils partiront à la retraite à un âge correct en bonne santé avec une pension correcte, ils seront contents qu'on se soit battus, et ils oublieront leurs quelques semaines de galère dans les transports en commun."

(Ré)écoutez l'interview de Samathan Hourquescos :