Réforme des retraites : "Nous ne sommes pas prêts", déplore la CGT de la Cnav 37

Fin des régimes spéciaux, âge légal de départ progressivement relevé de 62 à 64 ans et 43 années de cotisation pour partir à taux plein. Voilà les trois gros marqueurs de la réforme des retraites, qui entre en vigueur ce vendredi 1er septembre. Autant de nouveautés que les 900 agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Indre-et-Loire (Cnav 37) doivent maintenant intégrer, eux qui gèrent principalement les dossiers des assurés français résidant à l'étranger.

"Nous ne sommes pas prêts", estime Julie Liboureau, l'une des déléguées syndicales. Elle rappelle qu'en 2021, les salariés s'étaient mis en grève pour parler de la situation à la Cnav 37. Et ça ne s'est pas arrangé. "On était à 30. 000 dossiers en retard. Maintenant, on en a 32.000 dossiers. Ce qui fait qu'on est passé de 14 mois de délais de traitement à un an et demi."

"Attention à la perte de sens"

Avec la réforme des retraites, elle craint que cela n'empire. Car les techniciens retraites doivent maintenant prendre en compte de nouvelles données, se familiariser avec de nouveaux logiciels en un laps de temps très court. "Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation se fait actuellement sous forme de webinaires, explique Isabelle Mignon, elle aussi membre de la CGT. C'est-à-dire qu'on réunit 700 collègues pour leur expliquer tout d'un coup. Ils sont un peu perdus. Ils ont une floppée de flashs info qui s'actualisent pratiquement au jour le jour."

Isabelle Mignon dit craindre des erreurs dans les calculs, notamment dans la revalorisation à 1.200 euros pour les petites pensions. "On parle quand même de pouvoir d'achat de retraités ! Cette majoration qui est tant attendue, et on le comprend vu les petites retraites que touchent que certaines, j'ai peur que des assurés ne comprennent pas que la Cnav ne l'applique pas dès aujourd'hui. Elle peut se donner jusqu'à la fin de l'année 2024 pour l'appliquer. Et on n'est pas à l'abri de dysfonctionnements, de majorations du minimum contributif enlevées, d'indus... Bref, il y a des choses qui s'annoncent mal."

Un contexte propice au stress pour les salariés. Et dans le même temps, il n'y a pas assez de recrutement déplorent les deux syndicalistes. "Attention à la perte de sens, on a déjà des collègues qui démissionnent", assure Julie Liboureau. Contactée, la direction n'a pas - encore - répondu à nos sollicitations.