Réforme des retraites : nouveaux blocages en Bretagne, 15% des stations-service du pays en manque de carburant

Un regain de mobilisation, des images de violences inédites depuis le début de la contestation et une intersyndicale qui maintient son cap face à un exécutif inflexible : le conflit sur la réforme des retraites se poursuit, avec de nouvelles actions ce vendredi, et avec une 10e journée d'actions prévue mardi . Conséquence du mouvement dans les raffineries, 15% des stations-service du pays sont en manque de carburant. Blocages, réactions, déclarations : suivez la journée avec France Bleu.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Nouveaux blocages ce vendredi

15% des stations-service du pays manquent de carburant

Des salariés de la raffinerie de Normandie réquisitionnés

Il y avait 3,5 millions de manifestants en France jeudi selon la CGT, 1,089 million selon le ministère de l'Intérieur

Regain de tensions dans plusieurs villes de France

457 personnes ont été arrêtées dans le pays

dans le pays 441 gendarmes et policiers ont été blessés

ont été blessés "Les violences et dégradations" dans les manifestations sont "inacceptables", juge Élisabeth Borne

Le trafic reste perturbé à la SNCF ce vendredi, les prévisions dans cet article

Plusieurs centaines d'arrestations et de blessés jeudi

Les manifestations de ce jeudi ont été émaillées de tensions dans de nombreuses villes. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 457 personnes ont été arrêtées ce jeudi dans le pays. 441 policiers et gendarmes ont été blessés. "Un bilan difficile", a confié le ministre de l'Intérieur sur CNews ce vendredi.

Nouveaux blocages ce vendredi

De nouveaux blocages et barrages filtrants sont mis en place en Bretagne, notamment à Rennes, Lorient et Guipavas.

Dans le Vaucluse, la RN7 est bloquée au Pontet en direction d'Avignon. En Alsace, la CFDT transports bloque la plateforme de distribution de LIDL à Entzheim, dans le Bas-Rhin.

Une partie de l'université de Rouen bloquée

A Rouen le campus Pasteur de l'université est bloqué ce vendredi matin.

15% des stations service en manque de carburant

"Il y a 15 % des stations-service de l'hexagone qui sont en rupture de stock d'au moins un produit", sans plomb 95, sans plomb 98 et/ou diesel, a indiqué sur franceinfo Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières, porte-parole des pétroliers en France. "On n'est pas du tout en situation de pénurie. Et les livraisons des camions citernes vers les stations-service sont normales", a-t-il assuré.

Il existe des disparités régionales, avec notamment la Loire-Atlantique et la Bretagne qui sont particulièrement touchées par le manque de carburant : "ll y a eu des difficultés d'approvisionnement, mais contrairement aux autres régions, il y a eu également le phénomène d'achats de précaution qui fait que les stocks de chaque station-service ont été vidés plus rapidement que d'habitude", a expliqué Olivier Gantois.

Les difficultés sont aussi toujours sensibles dans le Sud-Est : dans le Vaucluse, les restrictions de vente en stations sont reconduites jusqu'à lundi.

"Ça fait maintenant plus de deux semaines que toutes les raffineries françaises ont bloqué quasiment toutes leurs expéditions et que malgré ça, la logistique en aval des raffineries est robuste, les 200 dépôts qui maillent le territoire français sont pratiquement tous ouverts. Il y en a entre cinq et dix bloqués ce vendredi matin et les approvisionnements par camion-citerne vers les 11.000 stations-service ont lieu normalement", a poursuivi Olivier Gantois.

Des salariés réquisitionnés à la raffinerie de Normandie

Quatre salariés de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher, en Normandie ont été réquisitionnés pour approvisionner les aéroports de la région parisienne en kérosène, approvisionnements jugés critiques par le gouvernement. Ce vendredi matin, l'approvisionnement de l'Ile-de-France a redémarré, selon le gouvernement.

Les forces de l'ordre, gendarmes mobiles et CRS, sont arrivés sur place à 4h du matin pour permettre l'entrée sur site de quatre salariés, réquisitionnés jeudi soir.

Le dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle débloqué, celui de Frontignan à nouveau bloqué

Les forces de l’ordre ont levé le blocage du dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, ce vendredi, à 5 heures, indique la préfecture de l'Aude dans un communiqué, relate franceinfo. Des manifestants empêchaient depuis le 16 mars le passage des camions transportant du carburant, ce qui a entraîné des perturbations dans l'approvisionnement en hydrocarbures de la région Occitanie. "L’opération s’est déroulée dans le calme", assure la préfecture. Les rotations des camions de transport de carburant ont repris.

En revanche, le dépôt pétrolier de Frontignan, dans l'Hérault, est à nouveau bloqué, indique France Bleu Hérault.

Les actions près de chez vous