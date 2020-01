A Châteauroux, les syndicats tentent de mobiliser pour la manifestation de jeudi

Châteauroux, France

Malgré la pluie et le froid, ils sont une trentaine sur les ronds-points, des tracts à la main. Après 34 jours de grève, tous restent motivés. "On s'en sort ! C'est quand même une petite ville Châteauroux, donc c'est pas mal de pouvoir faire des actions comme ça sur la durée. C'est encourageant", raconte Pierre Laumonier, professeur en primaire et délégué SNUipp-FSU. "Ce qui est bien, c'est que c'est toujours une intersyndicale qui tient, et il y a des gens non syndiqués ou des gilets jaunes qui viennent parfois aussi."

Alors que se profile une nouvelle manifestation nationale contre la réforme des retraites, les Castelroussins semblent assez réceptifs. "On est apparemment sur la même longueur d'onde que la population", ajoute Eloïse Gonzalez, enseignante au SNUipp-FSU. "L'accueil est carrément favorable, il y a plein de personnes qui nous disent une fois de plus 'à jeudi !' Plein de gens sont déjà au courant, soit par la diffusion de tracts, soit par les informations. Je pense que jeudi va être massif."

Un appel à amplifier le mouvement

Car pour l'intersyndicale, les dernières annonces d'Edouard Philippe n'y feront rien, le dialogue semble bien rompu. "Il n'y a aucun compromis à trouver", tranche Laurent Chebroux, de Force ouvrière. "Aujourd'hui, nous on veut qu'il retire cette réforme qui est complètement néfaste. Et après on pourra éventuellement négocier des choses avec le gouvernement." En plus de la manifestation de jeudi, les syndicats appellent à amplifier le mouvement les 10 et 11 janvier prochains.