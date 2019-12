Réforme des retraites : nouvelle journée d'action dans nos deux Charentes

Charente ; Charente Maritime

Depuis le 5 décembre, la grève contre le projet gouvernemental de réforme des retraites se poursuit dans certains secteurs : les transports, l'enseignement, l'hôpital... Le principe de régime universel par points, calculé sur l'ensemble de la carrière, et non sur les meilleures années, cristallise les mécontentements. L'annonce d'un âge-pivot à 64 ans, appelé aussi "âge d'équilibre", en-dessous duquel les pensions subiraient une décote, a conduit des syndicats dits "réformistes" à se joindre à la mobilisation. La démission lundi du Haut Commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui est à l'origine du projet gouvernemental, n'est pas de nature à calmer les tensions.

Rassemblements communs, mais cortèges séparés

Dans ce contexte, les rassemblements prévus mardi sont nombreux : à 10 heures, devant la gare à Angoulême, 10h30 devant le palais de justice de Saintes et Place Jean-Louis Frot à Rochefort, et 14 heures devant la gare de La Rochelle, à l'appel des unions locales CGT, FO, FSU, Solidaires et UNL d'un côté ; CFDT, CFTC, FAGE et UNSA d'un autre côté. A Angoulême, deux cortèges séparés prendront part au défilé de la gare à la gare via le centre-ville. A La Rochelle, la CFDT distribuera des tracts avant de se rassembler devant la préfecture à 11 heures.