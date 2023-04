Réforme des retraites : un millier de manifestants à Albertville, pas de blocage de la RN90

Dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi avant la décision du Conseil constitutionnel qui doit être rendu demain. C'est la douzième journée d'actions en trois mois. Le Conseil constitutionnel doit annoncer ce vendredi si il valide ou censure, partiellement ou en totalité, la réforme dont la principale mesure prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

ⓘ Publicité

Légère baisse à Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne

A Albertville, au moins un millier de manifestants étaient présents au plus fort du rassemblement jeudi matin selon la police, c'est moins que la semaine dernière (1.500). Il n'y a pas eu de blocage de la RN90. En revanche, des manifestants occupaient à la mi-journée le rond-point d'Ugine et les quais de l'Isère ont été fermés.

A Saint-Jean-de-Maurienne, 350 personnes ont manifesté jeudi matin selon les gendarmes, mobilisation quasi stable par rapport à jeudi dernier (400).

Opération péage gratuit sur l'A43

A Chambéry, l'intersyndicale a organisé une opération péage gratuit sur l'autoroute A43 à Chambéry Nord entre 7h et 9h. Les barrières sont restées levées pendant près de 2h. Les caméras pour filmer les plaques d'immatriculation étaient masquées par des autocollants.

Opération péage gratuit ce jeudi sur l'A43 au nord de Chambéry © Radio France - Bleuette Dupin

"Je n'attends pas grand chose du Conseil constitutionnel, ce n'est pas forcément une défiance, c'est plûtot une surdité, donc il faut qu'on crie très fort pour se faire entendre, se faire voir (...) moi je ne compte que sur la mobilisation de chacun et chacune pour gagner", déclarait Stéphane, parmi la trentaine de militants qui ont distribué des tracts.

D'autres rassemblements sont annoncés, comme d'habitude, à 14h à Chambéry et Annecy, puis entre 16h et 17h30 à Cluses, Sallanches, Annemasse et Thonon.

Pétards et mortiers interdits

Les premiers rassemblements de la journée se sont déroulés dans le calme. Après les violences des dernières semaines, le préfet de la Savoie a pris pour ce jeudi 13 avril deux arrêtés pour interdire le port et le transport de pétards , feux d'artifice et fumigènes sur la voie publique à Chambéry, Bassens et Albertville.