Réforme des retraites : nouvelle journée de piquet de grève devant Enedis à Poitiers

"Il y a beaucoup plus à perdre si on ne fait rien" : malgré la fatigue et le froid du moment dans la Vienne, les salariés d'Enedis tiennent leur piquet de grève depuis plus d'une dizaine de jours. Et pour leur prêter main forte ce mardi, des salariés d'autres professions sont venus les rejoindre, notamment de la SCNF ou de la Poste. L'objectif reste le même : la vingtaine de grévistes présents veut être entendue par le gouvernement et que ce dernier retire sa réforme, peu importe le temps que cela prendra.

Le blocage a commencé à 7 heures ce mardi.

Il fait froid ce mardi matin quand les grévistes arrivent pour installer le piquet de grève aux alentours de 7 heures. Et la fatigue commence à se faire ressentir, notamment pour Thierry, salarié chez Enedis, qui suit le mouvement depuis son commencement : "tout le temps qu'on est sur les piquets de grève, ça joue sur le moral, sur la fatigue, sur la santé je pense aussi, et puis sur les relations familiales". Pour autant, il sait pourquoi il se mobilise jour après jour : comme les autres, il veut le retrait de la réforme des retraites, "injuste".

Une mobilisation ralliée par d'autres salariés

Alors pour les soutenir dans leur mobilisation, d'autres syndiqués sont venus les rejoindre ; de la SNCF, de la Poste, de la centrale de Civaux ou encore du social. C'est le cas de Stéphanie : "j'ai été partout ailleurs aussi, à l'incinérateur , devant Itron. On est fort si on se met tous à bloquer, il faut en prendre conscience, et il faut y aller". Tous le soulignent : ces moments de mobilisation sont aussi des temps forts de rencontres et d'échanges. Ou encore, comme ce mardi, l'occasion de partager un barbecue.

Une autre action est prévue ce mercredi matin, cette fois devant la déchetterie Saint-Nicolas à Poitiers, à partir de 5 heures.