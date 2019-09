Réforme des retraites : nouvelle manifestation ce mardi à Paris

La CGT, Solidaires, la FSU et des organisations de jeunesse Unef et UNL appellent à une nouvelle manifestation ce mardi à Paris contre la réforme des retraites, l'uniformisation de tous les régimes spéciaux et l'instauration d'un système de retraite universel de retraite par points.

Après les agents de la RATP, les avocats, les médecins, les pilotes puis FO vendredi, la CGT, Solidaires, la FSU et des organisations de jeunesse Unef et UNL appellent de nouveau à manifester ce mardi dans la capitale contre la réforme des retraites et la disparition de 42 régimes spéciaux dont bénéficient certains fonctionnaires, les employés de plusieurs grandes entreprises publiques et une poignée d'autres professions. Le gouvernement veut les remplacer par un système universel de retraite par points à l'horizon 2025.

à lire aussi Réforme des retraites : ce que prévoit le gouvernement

Des "simulateurs individuels"

Une erreur pour la CGT qui estime que les futurs retraités du public comme du privé vont perdre "10 à 20 % de leur pouvoir d'achat" avec cette réforme.

Interpellé par le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, a assuré lundi que des "simulateurs individuels" seraient disponibles "entre 2020 et 2025" pour que chacun puisse se rendre compte de l'effet de la réforme sur sa situation personnelle. Une mesure inscrite dans le rapport qu'il a remis en juillet à l'exécutif.

Ce mardi, le départ de la manifestation est prévu à 14h depuis la place de la République, direction Nation. La CGT-Cheminots et SUD-Rail ont, par ailleurs, appelé à la grève. Une nouvelle concertation a été ouverte par le gouvernement qui doit aboutir au vote de la loi avant l'été 2020.