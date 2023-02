Réforme des retraites : "on a choisi le dialogue" clame le tarnais Guilhem Carayon, porte-parole du parti LR

La réforme des retraites commence à être débattue ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale, pour deux semaine. Mardi, les syndicats de travailleurs opposés à cette réforme appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : que doit faire le gouvernement pour que la soixantaine de députés LR votent cette réforme des retraites ?

Guilhem Carayon : Elisabeth Borne a compris qu'il fallait écouter Les Républicains. On a la responsabilité de mettre plus de justice et de bon sens dans cette réforme. On traite tout le monde de la même façon et c'est le grand problème de cette réforme, il faut faire davantage de cas par cas. Mais nous ne sommes pas dans l'opposition totale, notre parti a choisi de dialoguer avec le gouvernement. Réformer le système c'est bien car si on agit pas pour réformer, ma génération n'aura pas de retraites.

Elisabeth Borne est d'accord pour un départ à la retraite 63 ans pour les carrières longues, cela vous conviendrait ? Ca ne convient pas à Aurélien Pradié, le député LR du Lot.

G.C : Nous défendons un départ après 43 années de cotisations pour tous, y compris pour les 16-20 ans. Pour le moment, la cheffe du gouvernement accepte d'intégrer dans le projet carrières longues ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Mais les victimes de la réforme sont ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. C'est injuste. Quand on commence à travailler tôt, il faut valoriser le travail, on doit pouvoir partir tôt à la retraite.

Comprenez-vous ceux qui manifestent et que dites-vous à ceux qui refusent cette réforme ?

G.C : Je dis aux grévistes que le blocage du pays serait improductif et qu'ils perdraient en crédit dans l'opinion. Le dialogue social ça marche. Nos députés le prouvent. On a obtenu la revalorisation des petites retraites à 1200 euros brut pour ceux qui ont une carrière complète. La pente de la réforme a été diminuée, pour passer de 65 à 64 ans.