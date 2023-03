Réforme des retraites : "On continuera de manifester", les syndicats prêts à un blocage en Mayenne le 7 mars

La 6ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue dans tout le pays ce mardi 7 mars 2023. Les autorités s'attendent à voir entre 1 et 1,4 million de personnes partout en France . Plus de 300 rassemblements sont organisés dans tout le pays.

Deux rassemblements en deux jours

En Mayenne, le rendez-vous est fixé à 11 heures au rond-point du Zoom à Laval et l'intersyndicale mayennaise s'attend à "autant de monde que le 31 janvier", prévient Mélanie Allain, secrétaire départementale de la CDFT. Ce jour-là, pour la deuxième journée d'action, entre 8.500 et 10.000 manifestants étaient descendus dans les rues de Laval, du jamais vu en 20 ans.

"On a passé la semaine dernière à tracter, à se montrer à la population et on a eu de bons retours, un bon accueil, ajoute Mélanie Allain. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas dans la rue que les gens n'ont pas en tête cette réforme qui est injuste et injustifiée." Après la journée de mardi, l'intersyndicale prévoit déjà un nouveau rassemblement le lendemain, le mercredi 8 mars, journée des droits de la femme, sur le parvis des droits de l'Homme, derrière la mairie de Laval. "On n'arrêtera pas de manifester tant que l'âge de départ à 64 ans ne sera pas retiré."

"Ne votez pas ce texte de loi"

Cette 6ème mobilisation a un double objectif, explique Mélanie Allain. En plein examen du texte par les sénateurs , "c'est bien celui de leur dire : 'Écoutez, regardez la population. Vos électeurs sont la rue pour vous dire non à cette réforme donc entendez-les, ne votez pas ce texte de loi."