Réforme des retraites : "On ne tournera pas la page", promet la CFDT dans les Pyrénées-Orientales

C'est la plus faible mobilisation à Perpignan depuis le début du mouvement en janvier. Mardi, entre 2.000 et 4.000 manifestants ont défilé. On est donc loin des 30.000 personnes recensées par les organisateurs au mois de mars, au plus fort de la contestation contre la réforme des retraites. Dans tout le pays, les syndicats revendiquent 900.000 manifestants . "Le match est en train de se terminer", reconnait Laurent Berger, le secrétaire général du syndicat CFDT.

Mais la pilule, elle, n'est pas près de passer. "Cette réforme des retraites, nous l'acceptons à contrecœur parce qu'il va falloir avancer, déclare ce mercredi Omar Belguellaoui, le secrétaire de la CFDT dans les Pyrénées-Orientales. Mais on n'oubliera jamais. On ne tournera pas la page. Nous le ressortirons en temps voulu."