Réforme des retraites : "On ne va pas rester quatre ans sur ce sujet" selon l'UNSA de Bourgogne-Franche-Comté

Nouvelle journée de mobilisation ce 1er mai 2023. L'ombre de la contestation contre la réforme des retraites va largement planer sur cette fête du travail. Stéphane Matthey, secrétaire régional de l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) en Bourgogne-Franche-Comté, est l'invité de France Bleu Bourgogne. Il vient d'être reconduit vendredi 28 avril à ce poste pour un nouveau mandat de quatre ans.

France Bleu Bourgogne - "Ce 1ᵉʳ mai est très important, il fera date", selon Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Vous êtes d'accord ?

Stéphane Matthey - Effectivement, ce sera un 1ᵉʳ mai très important pour nous aussi à l'UNSA. On aura du monde dans la rue. Nous on va en profiter à l'UNSA pour consulter largement les copains qu'on va retrouver et on sait déjà qui seront nombreux, on était en congrés vendredi, donc on est peut-être un peu plus galvanisés que les autres pour ce 1ᵉʳ mai, pour qu'il y ait du monde, pour envoyer un signal fort au gouvernement. Mais oui, il faut qu'on consulte les copains pour savoir ce qu'on fait maintenant, parce qu'on est quand même dans une impasse et il faut qu'on trouve une solution.

Pourquoi on défile ce 1ᵉʳ mai d'ailleurs. Est-ce qu'on défile contre la réforme des retraites ? Est-ce qu'on défile pour la défense des acquis sociaux ? Contre Emmanuel Macron ?

On défile pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont a été traité ce dossier des retraites. Nous n'avons pas été écoutés, même si, à longueur de journée, le président de la République dit qu'il a concerté. Il n'a pas concerté, il n'a pas écouté les organisations syndicales. Il est dans une impasse politique. Il a perdu.

Vous pensez qu'on peut vraiment revenir sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans puisque la loi a été votée ?

Ce qui a été voté par la loi peut être annulée par la loi. On s'inscrit dans ce cadre-là.

Vous êtes vous définissez comme un syndicat réformiste. Quelle est donc votre votre proposition ? Comment on sort de cette impasse aujourd'hui ?

Pour être clair, on ne va pas rester quatre ans sur ce sujet et quatre ans sans défendre les salariés et les agents du service public, aller dans les réunions avec le gouvernement pour essayer de négocier. Mais on saura rappeler au gouvernement, aux représentants du président de la République qu'on n'est pas d'accord avec cette réforme. Je vous rappelle quand même qu'il y a des conséquences à tout ça. Politiquement, le gouvernement va le payer encore très cher. On saura lui rappeler. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels on veut avancer. Et notamment, le sujet du pouvoir d'achat.

La préfecture annonce autoriser la police à utiliser des drones pour surveiller les manifestations à Dijon. Vous en pensez quoi?

J'en pense que je ferai coucou aux drones. Je n'ai pas d'avis sur ce que fait la préfecture. Je n'avais pas cette information. Ça me fait penser plutôt aux sujets de fond sur l'intelligence artificielle. Enfin, tous les enjeux qui arrivent avec ces nouvelles technologies qu'il faudrait peut-être qu'on aborde avec le gouvernement. Parce que pour l'instant, c'est un peu mou du genou et il y aura des conséquences sur l'emploi. Je fais le lien aussi avec les questions d'urgences climatiques qui sont ressorties dans notre congrès vendredi et qui vont aussi avoir un impact sur l'emploi. Je m'intéresse plutôt aux sujets de fond que j'aimerais traiter avec le gouvernement plutôt que cette histoire de drones. Je vois pas bien à quoi ça va servir.

A priori, on pense à la sécurité, les drones pour surveiller s'il n'y a pas des éléments perturbateurs...

Les treize manifs qui ont été organisées par l'intersyndicale. Certes il y a eu quelques débordements en fin de manifestation, mais enfin, c'est resté quand même gérable. Je ne vois pas bien l'intérêt de ces drones sur Dijon. C'est peut être un test, on verra.