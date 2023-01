Réforme des retraites : "on peut aller jusqu'au blocage du pays" prévient Frédéric Souillot, leader de FO

Les syndicats se préparent à une rude bataille face au gouvernement dans le dossier de la réforme des retraites. Mardi 10 janvier prochain, Elisabeth Borne présentera son projet avec un probable recul de l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans. Toutes les organisations, il y a ici un front commun, s'y opposent.

"Si pour Emmanuel Macron c'est la mère des réformes, pour nous c'est la mère des batailles"

Le leader de Force Ouvrière Frédéric Souillot est venu ce jeudi 5 janvier en Mayenne rencontrer les militants et les sympathisants FO. Un meeting a réuni une centaine de personnes. Il a galvanisé les troupes, et a rappelé son opposition farouche à un recul de l'âge légal.

Et dans le bras de fer qui commence, Frédéric Souillot estime que la Première ministre est actuellement dans une position bien inconfortable : "elle est fébrile car nous n'avons aucun document sur son projet et puis s'ils avaient voulu passer en force depuis des mois ils l'auraient fait. D'ici mardi, elle peut reculer et ce serait la meilleure chose à faire, sa meilleure idée en ce moment".

Le leader de FO a précisé que l'ensemble des organisations étaient prêtes à descendre dans la rue, à appeler à la grève générale et même à bloquer le pays s'il le faut pour faire renoncer le gouvernement à son projet, "s'il y a recul de l'âge légal de départ à la retraite, il y aura grèves et manifestations, tout s'arrête et donc on peut aller jusqu'au blocage par la grève".