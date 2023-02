Réforme des retraites : on vous explique pourquoi il n'y aura pas de pension minimum à 1.200 euros

C'était l'un des arguments clé du gouvernement, qui défend la réforme des retraites. Mais non, tous les retraités ne toucheront pas un minimum de 1.200 euros brut mensuels après la réforme, même avec une carrière complète. Le flou a-t-il été volontairement entretenu ? Ou y a-t-il eu grosse confusion chez les ministres ?

Le 28 janvier sur franceinfo, la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire Marlène Schiappa évoque "un plancher à 1.200 euros". Et Bruno Le Maire, le 6 février, sur France Inter parle de "la retraite minimum à 1.200 euros".

"C'est complètement faux (...) Il n'y a pas de pension minimale à 1.200 euros dans la réforme", martèle le lendemain sur France Inter l'économiste Michael Zemmour. Selon lui, "vous aurez toujours au terme de la réforme 4,2 millions ou 4,3 millions de retraités qui seront sous les 1.200 euros" contre 5 millions actuellement. Comment se fait-ce ?

"La seule chose qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation du minimum contributif" ou "Mico" pour les intimes. Il s'agit en fait de "la pension de base, sans l'Agirc-Arrco, des salariés du privé". Seuls les salariés du privé, les salariés agricoles et les indépendants seraient donc concernés par la revalorisation. Mais surtout, cette revalorisation "est au maximum de 100 euros brut", explique l'économiste. Dans les faits, elle sera plutôt de "33 euros en moyenne pour les nouveaux retraités, 50 euros pour les retraités actuels".

Autrement dit, seuls les retraités qui touchent actuellement 1.100 euros et qui bénéficieraient d'une revalorisation de 100 euros pourraient donc atteindre les 1.200 euros brut mensuels. Résultat, "on aura toujours au moins une personne sur quatre qui sera sous les 1.200 euros", estime Michael Zemmour. Et parmi elles, de nombreuses femmes : "Au terme de la réforme, 40% des femmes retraitées et 15% des hommes retraités auraient toujours une pension brute de moins de 1.200 euros", calcule-t-il.

Une carrière complète... et à temps plein

"Même pour des personnes qui ont des carrières complètes, ils n'ont pas la garantie d'avoir 1.200 euros", assure encore l'économiste, qui donne l'exemple d'un travailleur "qui aurait une carrière complète mais aurait eu une partie de sa vie à temps partiel".

"Compte tenu de la revalorisation de quelques dizaines d'euros par mois, une personne fictive qui aurait passé toute sa vie au Smic à temps plein, on espère qu'elle se rapprocherait de 1.200 euros", explique Michael Zemmour. "Mais par exemple une personne qui aurait une carrière complète mais aurait eu une partie de sa vie à temps partiel n'atteindrait pas les 1.200 euros."

Invité du Téléphone sonne sur France Inter q uelques heures plus tard, le ministre du Travail Olivier Dussopt, interrogé sur la question, confirme : "C'est 1.200 brut pour une carrière complète" - soit aujourd'hui "168 trimestres" et après la réforme "172 trimestres" - "entièrement rémunérée au Smic à temps plein". Selon Michael Zemmour, toutes les personnes dont la retraite a été liquidée à taux plein sont concernées (soit avec une carrière complète, soit à l’âge d’annulation de la décote qui passera à 67 ans, soit en invalidité). En revanche, les retraités qui ont travaillé à mi-temps bénéficieront de l'augmentation de pension "au prorata du temps de travail par rapport à un temps plein", indique clairement le ministre du Travail.

Combien de retraités atteindront-ils le seuil des 1.200 euros brut ? "Je ne le sais pas car ça va changer chaque année en fonction des carrières des personnes concernées". En revanche, sur les 800.000 départs annuels en moyenne, 200.000 nouveaux retraités auront "une pension plus forte avec la réforme que sans" assure Olivier Dussopt. L'augmentation sera "parfois de 20, 30 ou 40 euros, jusqu'à 100 euros quand la carrière est complète". De la même façon, sur les 17 millions de retraités actuels, "il y a 1,8 million de retraités qui vont bénéficier d'une revalorisation qui, pareil, va aller de 20, 30, 40, jusqu'à 100 euros en fonction de leur carrière".

Prenant l'exemple de quelqu'un qui aurait travaillé toute sa vie à mi-temps pour un salaire de 700, 800 euros, "on ne peut pas imaginer un système de retraites où la retraite serait supérieure à ce qu'on a gagné toute sa vie comme salaire", justifie Olivier Dussopt.

D'où sort ce chiffre ?

"Ces 1.200 euros seront garantis pour une carrière complète au Smic à temps plein", assure le ministre du Travail. D'où sort ce chiffre ? "C'est en réalité 85% du Smic" soit actuellement environ 1.150 euros et "à la fin de l'année 2023", au moment où la réforme entrerait en vigueur, "à peu près 1.200 euros, à 5 ou 6 euros près". Un mécanisme qui permettrait de faire évoluer ce chiffre au rythme des revalorisations du Smic. "Si vous prenez votre retraite en septembre 2023, c'est 85% du Smic avec son montant de septembre 2023, mais si vous prenez votre retraite dans deux ou trois ans, ce sera 85% du Smic calculé sur le montant du Smic tel qu'il sera dans deux ans ou trois ans", indique-t-il.

Petite subtilité notée par le journal Alternatives Economiques , "l'atteinte de l'objectif de 85% du Smic net vaut uniquement l'année de la liquidation des droits. Une fois la pension liquidée, elle sera indexée sur l'inflation et non sur le salaire minimum, comme pour les autres retraités." Autrement dit, si vous prenez votre retraite en 2023 et que le Smic est revalorisé en 2024, votre retraite ne suivra pas.

Enfin, "parmi les gens qui réunissent les critères", d'une carrière complète à temps plein, "déjà aujourd'hui l'immense majorité est au-dessus" des 1.200 euros bruts, souligne l'économiste Michael Zemmour. "Le problème des petites pensions, c'est rarement les gens qui ont des carrières complètes, c'est très souvent des carrières hachées, qui seront (après réforme) toujours en dessous (des 1.200 euros) et qui ne seront même parfois pas concernés par la revalorisation".

Des retraités qui perdent au change

Pire, calcule l'économiste , certains allocataires du minimum vieillesse - ou allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) - dont la retraite serait revalorisée par la réforme, perdraient du même coup les avantages de cette première allocation, dont le montant serait "entièrement absorbé par une baisse de l'Aspa du même montant".

Selon le même mode de fonctionnement, un retraité qui percevrait le minimum vieillesse et des aides au logement (APL) pourrait perdre les deux à cause de la revalorisation du fameux "Mico". "Dans ces conditions, la revalorisation de pension annoncée se transforme… en baisse de revenu !" note Michael Zemmour.