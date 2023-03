Réforme des retraites: opération de tractage devant le site Amazon de Lauwin-Planque

Les syndicats maintiennent la pression cette semaine contre la réforme des retraites. Une nouvelle journée de grève est prévue ce mercredi 15 mars, au même moment sénateurs et députés vont se réunir pour tenter de se mettre d'accord sur une version unique du texte. Ce mardi, à Lauwin-Planque, au niveau du rond-point d'Amazon, l'intersyndicale a organisé une opération de tractage.

Depuis midi, une vingtaine de syndicalistes sont présents au niveau du rond-point du site d'Amazon à Lauwin-Planque. Ils distribuent des tracts contre la réforme des retraites aux automobilistes et routiers et appellent à la mobilisation pour la journée de demain. L'opération crée des ralentissements dans le secteur, mais selon Selon Helene Mika, secrétaire générale UD CFTC Nord, les automobilistes sont compréhensifs : "On échange avec les routiers, ils nous disent qu'ils ne tiendront pas deux ans de plus, ils nous remercient pour cette mobilisation. On reçoit des klaxons d'encouragements."

Le rond-point près du site d'Amazon à Lauwin-Planque n'a pas été choisi au hasard par l'intersyndicale comme l'explique Helene Mika : "Pour nous c'est l'exemple même de ce qui ne va pas dans le pays. On est là en opposition à la réforme des retraites mais on dénonce aussi les conditions de travail d'Amazon."