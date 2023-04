Réforme des retraites : opération des agents d'Enedis devant le château de Versailles

La CGT Énergie a organisé ce jeudi 27 avril un rassemblement devant le château de Versailles (Yvelines) contre la réforme des retraites. Un lieu symbolique. Vous connaissez sans doute cette expression qui sous-entend d'éteindre la lumière : "C'est pas Versailles ici !".

200 camions bleus d'Enedis se sont garés en file indienne de chaque côté de l’avenue de Paris. Selon le syndicat, environ 250 agents du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité se sont mobilisés. Ils sont venus des Yvelines, de l’Essonne, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine. "On ne lâche rien. Emmanuel Macron veut passer à autre chose, pour cela, il faut qu'il retire sa réforme. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter", prévient sur France Bleu Paris Frédéric Probel, secrétaire général du syndicat CGT Bagneux, salarié chez Enedis et représentant du personnel chez GRDF.

Environ 250 agents d'Enedis ont manifesté devant le château de Versailles contre la réforme des retraites. - Fréderic Probel

Les manifestants s'opposent notamment à la suppression du régime spécial des industries électriques et gazières. "Il existe depuis 1946 et il n'a jamais été attaqué comme ça", dénonce Frédéric Probel. "Depuis la réforme Touraine [promulguée en 2014, mais enclenchée en 2020] les salariés d'Enedis partent à la retraite à 62 ans sauf ceux qui ont un emploi pénible. Actuellement, la pénibilité de notre travail est prise en compte. Cela nous permet de partir à la retraite cinq ans plus tôt, donc vers 57 ans en moyenne. Avec la nouvelle réforme, ce sera 59 ans pour ceux qui sont déjà salariés. Ceux qui seront embauchés à partir de septembre ne bénéficieront pas de la clause du grand-père", explique-t-il.