Réforme des retraites : opération escargot entre Nantes et Rennes

: Plus d'une dizaine de km de bouchons ce lundi matin sur la N137, à hauteur de Nozay sur la route entre Nantes et Rennes. Opération escargot de la CGT Mines Energie 44

Une opération escargot de la CGT Mines Energie 44 est organisée ce lundi matin sur la N137 entre Puceul et Nozay, la route entre Nantes et Rennes. Entre 120 et 150 grévistes avancent au ralenti sur une dizaine de kilomètres. Le cortège a quitté la nationale en fin de matinée pour prendre alors la D771, la direction de Treffieux et de Châteaubriant.

Enedis, Engie, GRDF : entre 120 et 150 grévistes

Parmi les grévistes : des salariés d'Enedis, d'Engie, de GRDF ou encore de GRTGaz. Le secteur de l'énergie étant l'un des plus mobilisés depuis le début du conflit.

Ainsi, en Loire-Atlantique, le terminal méthanier d'Elengy est totalement à l'arrêt, tout comme la centrale à charbon de Cordemais depuis une semaine. La grève a été reconduite à la raffinerie TotalEnergie de Donges jusqu'à ce jeudi 16 mars 21 heures.