Réforme des retraites : opération galette des rois à Nîmes

Nîmes, France

Opération de tractage et d'échange, ce vendredi matin, au marché Jean Jaurès de Nîmes. Des manifestants déterminés, poursuivent leurs actions contre la réforme des retraites. Malgré les annonces du gouvernement, ce vendredi, certains espèrent toujours un retrait de la réforme. Des enseignants, des cheminots, des salariés du privés et des gilets jaunes ont donc décidé de se retrouver au marché pour distribuer des parts de galette des rois et de royaume aux passants. Pendant près de deux heures, les manifestants ont chanté "J'aime ma retraite". Une version écrite par les enseignants sur l'air de "J'aime la galette". Cette action a été décidée en Assemblée Générale, un moment de convivialité pour échanger et discuter avec d'autres citoyens de la réforme des retraites.

Les manifestants chantent "J'aime la retraite" au marché Jean Jaurès de Nîmes

Des galettes à offrir aux passants et un chant en plein cœur du marché Jean Jaurès de Nîmes. Parmi les manifestants venus chanter, il y a des cheminots, deux salariés du privés, des enseignants et des gilets jaunes. Un moment d'échange pour ces manifestants et une manière aussi de se faire remarquer et de se faire entendre, explique Isabelle, enseignante dans un collège à Nîmes. Forcement, lorsque des passants apportent une aide financière ou leur glisse quelques mots d'encouragement cela lui donne du baume au cœur : "J'en suis à mon 8ème jour de grève. On a besoin de soutien, on va le chercher où on peut en offrant la galette on veut montrer qu'on n'est pas là pour bloquer. C'est pour adoucir les mœurs, en donnant un peu on espère avoir du soutien. Sachant qu'il y a une action samedi, on espère y voir du monde et que les gens du privé puissent nous rejoindre."

Les enseignants et cheminots reprennent en cœur la chanson : "J'aime ma retraite" pour s'encourager et encourager d'autres citoyens à s’arrêter. Jacqueline, psychologue libérale à Nîmes les encourage : "Il faut les soutenir les cheminots et les enseignants. Tout le monde est d'accord avec vous mais dès qu'on a l'impression que c'est quelque chose de corporatiste les gens disent ras le bol. Je veux les soutenir aussi financièrement et concrètement c'est un petit coup de main. Il faut que vous ayez le soutien des gens c'est le plus important." Sur ce marché nîmois, certains tracent leur chemin, d'autres lancent seulement un regard. Arlette, retraitée de 85 ans elle en profite pour prendre une part de galette au passage : "Je suis avec eux, à mon âge je ne peux pas suivre mais je suis de toute cœur avec vous." Un moment d'échange réussi donc pour ces manifestants. Tous se sont donnés rendez-vous samedi 11 janvier pour un nouveau rassemblement au jardin de la Fontaine à Nîmes.