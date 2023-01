Réforme des retraites : où en sont nos voisins européens ?

Comme en France, plusieurs pays européens ont entrepris de réformer leurs systèmes de retraites, en raison notamment du vieillissement de la population.

ⓘ Publicité

En Italie, un âge légal à 67 ans et des départs à 62 ans

L'Italie qui traverse une importante crise démographique est, avec le Japon, le pays où l'âge moyen de la population est le plus élevé au monde : plus de 23% des Italiens ont plus de 65 ans. La part des retraites dans les dépenses publiques est en conséquence très élevée, les pensions des 16 millions des retraités italiens représentant 17% du PIB du pays. D’ici 2050, le pays devrait compter autant d’actifs que de personnes qui ne sont pas, ou plus, en âge de travailler.

Pour préserver le système par répartition, le gouvernement de Mario Monti décide en 2012 de repousser l'âge légal de départ la retraite à 67 ans (66 ans et 7 mois pour les femmes). Une réforme assouplie en 2018 par le gouvernement de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui les Italiens peuvent prendre leur retraite à 62 ans, à condition que leur compteur affiche 41 ans de cotisation d’ici fin 2023. Cette mesure est toutefois temporaire, une réforme structurelle réclamée par l'OCDE et la Commission européenne, est prévue l'an prochain.

La retraite minimum a par ailleurs été légèrement rehaussée pour les 75 ans et plus (de 525 à 600 euros). Sur les 16 millions de pensionnés, près de 32 % perçoivent moins de 1.000 euros par mois.

En Allemagne, vers un départ à 69 ans ?

En Allemagne, l’âge légal de départ est actuellement fixé à 65 ans pour les personnes nées entre 1947 et 1964. Mais, d’ici à 2029, il passera définitivement à 67 ans. Selon les économistes, cela ne suffira pas à sauver le système par répartition car l'espérance de vie progresse dans le pays, déjà touché par une crise démographique : le taux de fécondité s'est effondré au début des années 1970 et les jeunes actifs ne sont pas assez nombreux pour compenser les départs en retraite des baby boomers.

La Bundesbank a recommandé de porter l'âge de la retraite à 69 ans pour les actifs nés après 2011. Faute de quoi il sera impossible de maintenir des retraites à taux plein à l'avenir dit la banque centrale allemande.

L'ancienne chancelière, Angela Merkel, avait promis de maintenir un niveau de pension équivalent à 48% du salaire et un taux de cotisation sociale inférieur à 20% mais la crise sanitaire a plombé les finances de l'État, compliquant le financement des retraites. L'actuel chancelier Olaf Scholz, qui s'était engagé à ne pas repousser l'âge de départ, prépare une réforme pour faciliter les naturalisations et attirer les travailleurs étrangers afin d'accroitre le nombre de cotisants.

En Allemagne le montant des pensions est de 1.100 euros par mois en moyenne, un chiffre qui cache de fortes disparités puisque les hommes perçoivent en moyenne 1.203 euros par mois contre 856 euros pour les femmes (montants net pour 2021). Pour améliorer leur quotidien, 11% des retraités continuent à travailler. Entre 2003 et 2005, les réformes Hartz ont créé le statut de "mini-job", des petits emplois dont la rémunération ne dépasse pas 520 euros par mois ou 70 jours de travail par année civile.

L'âge de départ repoussé à 67 ans d'ici 2027 en Espagne

En Espagne, une réforme initiée en 2011 a fixé l'objectif de repousser progressivement l'âge de départ à la retraite pour atteindre 67 ans d'ici 2027. Depuis le 1er janvier, il faut avoir 66 ans et 4 mois pour toucher une retraite à taux plein.

Plus que l'âge de départ, c'est le montant des pensions qui fait débat. En théorie, les salariés peuvent espérer continuer à toucher près de 80 % de leur revenu. Mais, dans les faits, 60 % des retraités touchent des pensions inférieures à 1.000 euros. Après de nombreux mois de manifestations, les retraités ont obtenu en 2021 leur indexation sur l’inflation.